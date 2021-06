Znani še zadnji polfinalistki OP Francije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljakinja Iga Swiatek je tudi na letošnjem OP Francije zelo dominantna, saj do četrtfinala ni oddala niti ene igre. Njena nasprotnica v četrtfinalu bo Grkinja Maria Sakkari, za katero je to sploh prvo četrtfinale na pariškem pesku. Igralki do zdaj še nista igral medsebojnega dvoboja.

Drugi četrtfinalni dvoboj bosta igrali šele 17-letna Američanka Coco Gauff, njena nasprotnica pa bo izkušenejša Čehinja Barbora Krejičkova. Tudi zanju bo to prvi medsebojni dvoboj.