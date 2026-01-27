Slovenski teniški up Žiga Šeško se je v mladinskem delu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu prebil v osmino finala. Sedmi nosilec iz Slovenije je bil v dvoboju 1/16 finala boljši od Ekvadorca Emilia Camacha, po 65 minutah je zmagal s 6:4 in 6:3.