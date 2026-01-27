Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
27. 1. 2026,
7.42

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
OP Avstralije Žiga Šeško

Torek, 27. 1. 2026, 7.42

7 minut

Žiga Šeško v Melbournu čez ekvadorsko oviro

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Žiga Šeško | Slovenski teniški up Žiga Šeško je v mladinskem delu odprtega prvenstva Avstralije napredoval v osmino finala. | Foto Reuters

Slovenski teniški up Žiga Šeško je v mladinskem delu odprtega prvenstva Avstralije napredoval v osmino finala.

Foto: Reuters

Slovenski teniški up Žiga Šeško se je v mladinskem delu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu prebil v osmino finala. Sedmi nosilec iz Slovenije je bil v dvoboju 1/16 finala boljši od Ekvadorca Emilia Camacha, po 65 minutah je zmagal s 6:4 in 6:3.

Naslednji tekmec 17-letnega Šeška, sicer 996. igralca na lestvici ATP, bo Avstrijec Thilo Behrmann.

Šeško je pred Ekvadorcem izločil ruskega kvalifikanta Marata Salbijeva.

Preberite še:

mladi upi kolaž
Sportal Mladi športni upi 2025: generacija, ki napoveduje novo zlato obdobje
Carlos Alcaraz
Sportal Avstralec bo igral na krilih avstralskega občinstva
Novak Đoković
Sportal Mu bo vendarle uspelo brzdati balkansko kri? #video
Jannik Sinner
Sportal Đoković je dobil nasprotnika, Sinner tokrat brez težav

OP Avstralije Žiga Šeško
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.