Že uvodni dan prava poslastica, Tamaro Zidanšek čaka Splitčanka

V ženski konkurenci bo na teniškem OP ZDA od naših prvi dan nastopila Tamara Zidanšek. Že v uvodnem krogu se bosta srečali Marija Šarapova in Serena Williams.

Tamara Zidanšek bo v prvem krogu igrala proti Hrvatici Petri Martić. Igralki sta se do zdaj srečali le enkrat. Letos sta igrali na peščenem turnirju v Istanbulu, kjer je bila po treh nizih boljša 28-letna Splitčanka. Za Tamaro Zidanšek je to drugi nastop na OP ZDA. Lani se je poslovila v prvem krogu.

V nočnih urah po slovenskem času se obeta prava poslastica. Med seboj se bosta udarili Marija Šarapova in Serena Williams. Za Američanko in Rusinjo bo to že 22. medsebojni dvoboj, statistika pa je na strani Serene (19:2).