Že prvi dan na delu Aljaž Bedene, kaj lahko naredi veteran Murray

V ponedeljek se New Yorku začenja OP ZDA. Že prvi dan bo na igrišče stopil Aljaž Bedene. Zaigral bo tudi lanski zmagovalec Daniil Medvedjev, zelo zanimivo bo spremljati tudi veterana Andyja Murayja.

Slovenski igralec Aljaž Bedene je že pred časom razkril, da je to njegov zadnji OP ZDA v njegovi športni karieri. To bo njegov že osmi nastop na glavnem turnirju v New Yorku, najdlje pa se je prebil leta 2019, ko je igral v 3. krogu.

Letos ga v uvodnem krogu čaka Argentinec Pedro Cachin, trenutno 66. igralec sveta, medtem ko je Aljaž zaradi neigranja na 347. mestu. Igralca sta do zdaj igrala le en medsebojni dvoboj. Leta 2015 je bil na peščeni podlagi boljši v Casablanci boljši Ljubljančan.

Daniil Medvedjev je lanski zmagovalec OP ZDA. Foto: Guliverimage

Na osrednje igrišče bo stopil Daniil Medvedjev, lanski zmagovale tega turnirja. Njegov prvi nasprotnik bo Stefan Kozlov, za katerega je to šele prvi nastop na glavnem turnirju OP ZDA.

V večernem turnirja bodo ljubitelji tenisa lahko gledali avstralsko poslastico. Med seboj se bosta udarila Avstralca in dva dobra prijatelja Nick Kyrgios in Thanasi Kokkinakis. To zanju prvi medsebojni na turneji ATP.

Vstop v drugi krog bo lovil tudi veteran Andy Murray. Njegov nasprotnik bo Argentinec Francisco Cerundolo.