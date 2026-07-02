Zdi se, da se Berrettini počuti vse bolje

Četrti dan teniškega turnirja v Wimbledonu prinaša nekaj izjemno zanimivih obračunov v moški konkurenci. Največ pozornosti bo na osrednjem igrišču namenjene dvoboju Mattea Berrettinija in Arthurja Filsa.

Matteo Berrettini, nekdanji finalist Wimbledona, se po številnih težavah s poškodbami znova vrača med boljše igralce na travi, medtem ko se Francoz Arthur Fils prav tako pobira po težavah s hrbtom in kolkom. Obeta se zanimiv dvoboj igralcev, ki znata na travi prikazati vrhunski tenis.

Na sveto travo bo stopil tudi Grigor Dimitrov, ki je lani prav v Wimbledonu zaradi poškodbe prsne mišice doživel eno največjih razočaranj kariere. Na igrišču številka ena ga čaka Čeh Jakub Menšik, eden najbolj nadarjenih mladih igralcev na svetu.

Zanimivi dvoboji:

Matteo Berrettini (Ita) – Arthur Fils (Fra, 20)

Valentin Royer (Fra) – Aleksander Zverev (Nem, 2)

Jakub Menšik (Češ, 15) – Grigor Dimitrov (Bol)

Taylor Fritz (ZDA, 6) – Patrick Kypson (ZDA)

Frances Tiafoe (ZDA, 17) – Jan Choinski (VBr)

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