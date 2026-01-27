Skrivnostna zapestnica, ki jo igralcem prepovedujejo nositi na teniškem OP Avstralije, dviguje veliko prahu. Medtem ko sta bila Jannik Sinner in Carlos Alcaraz pri svojih izjavah previdnejša, pa je bila bolj neposredna Arina Sabalenka, prva igralka sveta.

OP Avstralije se vse bolj približuje koncu in ljubitelji tenisa lahko spremljajo vse bolj zanimive dvoboje. Žal pa v zadnjih dneh ni toliko govora o teniški igri, ampak so vse glasnejše govorice oziroma nezadovoljstvo, potem ko so igralcem prepovedali nositi posebne zapestnice, ki so pravzaprav merilniki.

Jannik Sinner se ni želel prerekati

V ponedeljek smo lahko tik pred dvobojem osmine finala Jannika Sinnerja videli precej nenavaden prizor. Ko sta igralca stopila k mreži na žreb, je sodnik opazil napravo pod Sinnerjevim znojnikom. Sodnik je Sinnerju postavil kratko vprašanje in v naslednjem trenutku smo lahko videli, kako je Italijan brez pripomb napravo snel z zapestja.

Drugi igralec sveta je po tekmi vseeno povedal, zakaj jo sploh nosi. "Obstajajo določeni podatki, ki bi jih radi spremljali. Ne med tekmo, ampak po njej. Uporabni so tudi za treninge. Srčni utrip, poraba energije, obremenitve," je povedal 24-letni zvezdnik.

Dodal je, da sicer obstaja poseben telovnik, ampak da mu je bilo neudobno igrati z njim. "Pravila so pravila. Razumem jih in naprave ne bom več uporabljal," je po dvoboju povedal Sinner, ki pa verjetno ni najbolj zadovoljen s takšno odločitvijo organizatorjev avstralskega turnirja. Spomnimo, da je imel Sinner v tretjem krogu turnirja precejšnje težave s krči, tako da bi mu dodatni podatki verjetno prišli zelo prav. Podobno izkušnjo je imel tudi Carlos Alcaraz, ki so mu prav tako ukazali, da mora sneti napravo.

"Ne razumem, zakaj ne dovolijo"

Če je Sinner odločitev sprejel mirno, je bila Sabalenka precej bolj neposredna in nezadovoljna. Belorusinja je poudarila, da igralci te naprave uporabljajo celotno sezono na turnirjih WTA in ATP in da jih je odobrila tudi Mednarodna teniška zveza (ITF).

"Vse leto jo nosimo na turnirjih WTA. Na vseh turnirjih, na katerih igram, nosimo Whoop. Imamo jo samo zato, da spremljamo svoje zdravje," je povedala prva igralka sveta, ki se je danes uvrstila v polfinale turnirja. "Ne razumem, zakaj ne dovolijo, da jo nosimo na turnirjih za grand. Res upam, da bodo še enkrat premislili o odločitvi in igralcem vendarle dovolili, da spremljajo svoje zdravstveno stanje," je dodala.

Na drugi fotografiji se zdi, da Sabalenka nosi prepovedano zapestnico.

Nerazumljiva zgodba

Celotna zgodba je na neki način smešna. Naprava Whoop je sicer na seznamu dovoljenih tehnologij pri ITF in jo lahko igralci uporabljajo na večini turnirjev, medtem ko imajo turnirji za grand slam svoja pravila in teh naprav ne dovoljujejo. Pri Tennis Australia so potrdili, da potekajo pogovori o morebitnih spremembah. Ob tem so poudarili, da imajo igralci na OP Avstralije dostop do številnih drugih podatkov (pretečena razdalja, hitrost udarcev), ki jih meri uradni sistem turnirja.

Ridiculous. Whoop is approved by the International Tennis Federation for in-match wear and poses no safety risk. Let the athletes measure their bodies. Data is not steroids! https://t.co/fC3JX6Vldm — Will Ahmed (@willahmed) January 25, 2026

"Podatki niso steroidi!"

Vodstvo podjetja Whoop in del teniške stroke opozarjata, da podatki niso goljufanje in da med dvobojem ne prinašajo nobene prednosti. Ustanovitelj in izvršni direktor podjetja Whoop Will Ahmed je na omrežju X zapisal: "Smešno. Whoop je za uporabo med dvobojem odobrila Mednarodna teniška zveza (ITF) in ne predstavlja nobenega varnostnega tveganja. Dovolite športnikom, da merijo svoje telo. Podatki niso steroidi!"

Kaj je zapestnica Whoop? Zapestnica Whoop je pametna fitnes naprava, ki jo uporabljajo vrhunski teniški igralci za spremljanje srčnega utripa, napora, regeneracije, spanja in splošnega fizičnega stanja. Nima zaslona in podatke zbira neprekinjeno, uporabnik pa jih lahko analizira v aplikaciji. Igralcem pomaga optimizirati trening, preprečevati poškodbe in načrtovati okrevanje. Zato jo igralci pogosto nosijo tudi na turnirjih, a na turnirjih za grand slam je trenutno prepovedana.

