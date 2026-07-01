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Avtor:
STA

Sreda,
1. 7. 2026,
19.27

Osveženo pred

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tenis WTA Zaključni turnir Indian Wells

Sreda, 1. 7. 2026, 19.27

38 minut

Zaključni turnir WTA

Zaključni turnir WTA bo letos v Indian Wellsu

Avtor:
STA

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Arina Sabalenka, Indian Wells | Marca letos je turnir v Indian Wellsu osvojila Arina Sabalenka, tja se bo vrnila še na zaključni turnir sezone. | Foto Guliverimage

Marca letos je turnir v Indian Wellsu osvojila Arina Sabalenka, tja se bo vrnila še na zaključni turnir sezone.

Foto: Guliverimage

Zaključni turnir najboljših teniških igralk ob koncu sezone bo namesto v savdskem Riadu letos na sporedu v ameriškem Indian Wellsu, je sporočilo vodstvo ženskega teniškega združenja WTA.

Na zaključnem turnirju, ki je tradicionalno na sporedu novembra, nastopa osem najboljših igralk. Tekmovanje je od leta 2024 gostil Riad, po prvotnem dogovoru pa bi moralo glavno mesto Savdske Arabije še vsaj tri leta gostiti omenjeni dogodek.

Združenje WTA v sporočilu za javnost ni navedlo razlogov za spremembo gostitelja. Zaključni turnir bo tako v Indian Wellsu, ki je že vrsto let na koledarju teniških turnirjev.

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