Prva igralka sveta zanesljivo v četrtfinale, 17-letnica proti nekdanji zmagovalki Wimbledona

Ashleigh Barty, prva nosilka turnirja, to leto v Wimbledonu kaže izjemno igro. V osmini finala je s 7:5 in 6:3 izločila še Barboro Krejičkovo, ki je letos sploh prvič igrala na glavnem turnirju v Wimbledonu. Za Avstralko in Čehinjo je bil to prvi medsebojni obračun.

Uspešna je bila tudi druga nosilka Arina Sabalenka, ki proti Kazahstanki Jeleni Ribakini slavila po treh nizih. Ni se izšlo lanski zmagovalki OP Francije Igi Swiatek, ki je dobila prvi niz, nato pa z 1.6 in 1:6 izgubila proti Tunizijki Ons Jabeur.

V četrtfinalu bo igrala tudi osma nosilka Karolina Pliškova, brez težav je odpravila Rusinjo Ljudmilo Samsonovo.

V sedmem dnevu Wimbledona nas v ženskem delu čaka kar nekaj zanimivih dvobojev. Na osrednje igrišče bo stopila šele 17-letna Coco Gauff. Mlada Američanka, ki je v tretjem krogu premagala našo Kajo Juvan, bo tokrat igrala proti Nemki Angelique Kerber, ki je leta 2018 že slavila na sveti travi. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.