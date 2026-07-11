Zgodovinski ženski finale, prvi niz mlajši Čehinji

Na osrednjem igrišču Wimbledona bo v ženski konkurenci padla še zadnja odločitev na najbolj prestižnem teniškem turnirju. V velikem finalu za svojo prvo lovoriko na turnirjih za grand slam igrata Karolina Muchova in Linda Noskova. Dvoboj se je začel ob 17. uri. Prvi niz je dobila mlajša Noskova, zelo zanesljivo po pol ure s 6:2.

Linda Noskova je zanesljivo dobila prvi niz. Foto: Reuters Že zdaj je znano, da bomo dobili novo zmagovalko tega turnirja, sploh prvič pa bomo v posamični konkurenci gledali češki finale.

Izkušenejša, 29-letna Karolina Muchova je do finala prišla po izjemni polfinalni zmagi nad Američanko Coco Gauff in še enkrat dokazala, da velja za zelo neugodno in raznovrstno igralko. Na drugi strani ji bo stala osem let mlajša Linda Noskova, ki letos na travi kaže zelo dober tenis. Znana je po zelo močnem servisu in zelo dobri igri z osnovne črte.

Igralki sta do zdaj odigrali en medsebojni dvoboj. Lani je bila na OP ZDA po treh nizih boljša Muchova. Kako bo na sveti travi?

Wimbledon, WTA, finale:



Linda Noskova (Češ, 9) - Karolina Muchova (Češ, 10) 6:2

Finec Harri Heliovaara in Britanec Henry Patten sta wimbledonska prvaka v igri dvojic. V finalu sta bila v dveh nizih s 7:6, 7:6 boljša od hrvaško-salvadorske teniške dvojice Mate Pavić/Marcelo Arevalo. Prva nosilca sta se morala za končno zmago na terenu truditi uro in 42 minut. V obeh nizih nobena od strani ni dopustila odvzema servisa, v podaljšanih igri pa sta bila obakrat spretnejša in tudi srečnejša Finec in Britanec.

Wimbledon, moške dvojice, finale:



Harri Heliovaara/Henry Patten (Fin/VBr/1) - Mate Pavić/Marcelo Arevalo (Hrv/Sal/6) 7:6 (4), 7:6 (3).