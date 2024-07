Danil Medvedjev Foto: Reuters Na osrednjem igrišču smo bili v torek popoldne priča težko pričakovani ponovitvi finala odprtega prvenstva Avstralije. Prvi igralec sveta, Jannik Sinner, se je pomeril z Danilom Medvedjevom. Italijan je svoj prvi turnir za grand slam proti Rusu dobil v napetem dvoboju, ki se je končal po petih nizih. Medvedjev je bil lačen maščevanja, saj si je želel prekiniti niz porazov proti Sinnerju, proti njemu je namreč izgubil zadnjih pet dvobojev. In ta odločnost se mu je videla na obrazu celoten dvoboj. In mu je tudi uspelo, po skoraj štirih urah dvoboja, po preobrati s 6:7, 6:4, 7:6, 2:6 in 6:3.

Sinnerja je zdelala tudi vročina. Foto: Reuters Sinner je po izenačenju v nizih na 1:1 in po zaostanku v začetku tretjega niza zaprosil za zdravniški premor. Globoko in težko je dihal na vročini. Ko mu je zdravnik meril raven kisika v krvi, se je bled držal za glavo. Potem so se odpravili iz centralnega igrišča v zdravniško oskrbo. Po dobrih desetih minutah premora se je Italijan vrnil na igrišče in znižal na 2:3. V zaključku niza mu je uspel preobrat in je imel dve priložnosti za odvzem servisa ter osvojitev niza. Medvedjev se je rešil v podaljšano igro, ki jo je tudi dobil za 2:1 v nizih. Z dvema odvzemoma servisov je Sinnner v četrtem nizu povedel s 4:1 ter je nato do konca oddal le eno igro.

Odločilni niz je bolje začel Medvedjev, povedel s 3:1 in imel potem še servis v peti igri, ki jo je po številnih izenačenjih vendarle dobil za 4:1. Brez izgubljene servisne točke je nato prišel do 5:2. Že prvo od treh zaključnih žogic je Rus izkoristil za zmago po točno štirih urah igre.

Zmagovalec Melbourna in prvi nosilec Wimbledona se je poslovil že v četrtfinalu. Foto: Reuters

Deveti dan turnirja v Wimbledonu se dogaja še en zanimiv dvoboj, saj branilec lanskega naslova, Carlos Alcaraz, nadaljuje svojo pot do druge zaporedne zmage na najbolj prestižnem turnirju. Španec, ki je znan po svojih močnih udarcih in energiji, na igrišču številka ena igra proti Tommyu Paulu. Američan v zadnjem času tudi kaže odlično formo. Bo Alcarazu uspelo ohraniti svoj zmagovalni niz ali bo Paul poskrbel za presenečenje in izločil branilca naslova? Igralca sta igrala štiri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je izenačen na 2:2.