V živo: Nadal stiska zobe, a se mu polfinale izmika

Wimbledon, ATP (četrtfinale): Sreda, 6. julij:

Rafael Nadal (Špa/2) - Taylor Fritz (ZDA/11) 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 5:5

Cristian Garin (Čil) : Nick Kyrgios (Avs) 4:6, 3:6, 6:7

Kyrgios prvič v polfinalu grand slama

Nick Kyrgios Foto: Reuters Avstralec Nick Kyrgios je dosegel svojo še 12. zaporedno zmago na travnati podlagi. Tretjič v karieri je igral četrtfinale grand slama in se prvič uvrstil v polfinale. Čilenca Cristian Garina, ki je že s četrtfinalom dosegel rezultat kariere, je premagal v treh nizih s 6:3, 6:3 in 7:6. Oba sta na letošnjem Wimbledonu nepostavljena.

"Mislil, da je moj vlak že odpeljal. V karieri nisem vsega storil prav in mislil sem, da sem morda zamudil okno, da ustvarim nekaj velikega. Res sem ponosen, kako sem se pobral," je v prvi izjavi dejal Kyrgios, ki je običajno v središču pozornosti zaradi neprimernega obnašanja, zdaj je končno tudi zaradi vrhunskega tenisa.

Na igrišču številka 1 je Kyrgios za napredovanje porabil dve uri in 15 minut. Čeprav je slavil po treh nizih, je po dvoboju izpostavil, da je bil ta tesnejši in da je imel ob tem tudi nekaj sreče. "Zdelo se mi je, da sem bil vseskozi pod pritiskom, Garin je odličen igralec, zelo samozavesten, potem ko se je uvrstil v svoj prvi četrtfinale. Kakšna izkoriščena brejk priložnost tu ali tam in kaj hitro bi se vse lahko obrnilo drugače. Imel sem precej sreče, a to bom vzel in se pripravil na naslednji obračun.".