Še eno presenečenje? Đoković izgubil prvi niz.

Novak Đoković je zaradi prekinitve dvoboja v osmini finala v torek že tretji dan zapored stopil na igrišče. Tokrat je njegov nasprotnik Rus Andrej Rubljev, ki prvič igra v četrtfinalu Wimbledona, medtem ko je Đoković že dosegel osem zmag na sveti travi. Igralca sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje, izid v zmagah pa je 3:1 za Srba.

Jannik Sinner Foto: Reuters Pred njima sta svoj četrtfinalni dvoboj začela Italijan Jannik Sinner in Rus Roman Safiullin, ki je sploh prvič igral na glavnem turnirju Wimbledona. Sinner je brez težav upravičil vlogo favorita in po dveh urah in 17 minuah napredoval z izidom 6:4, 3:6, 6:2 in 6:2. Zanj je to sploh prva uvrstitev v polfinalega grand slama, v Melbournu, Parizu in New Yorku se ni nikoli dobil četrtfinalnega dvoboja.