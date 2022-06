Đokovića bledi trenutki niso stali zmage

V prvem krogu grand slama v južnem predmestju Londona je branilec naslova Srb Novak Đoković Južnokorejca Soonwooja Kwona s 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Dvoboj je trajal dve uri in 27 minut, Srb pa je bil sredi dvoboja videti kot bleda senca igralca, ki se je podpisal pod 20 zmag na turnirjih velike četverice.

Šestkratni zmagovalec Wimbledona je po izgubljenem drugem nizu v tretjem ubranil žogico za odvzem servisa Kwona, nato pa je le zaigral bolje in dobil tri zaporedne igre za vodstvo z 2:1. Tudi v četrtem nizu je ubranil nekaj tekmečevih priložnosti za odvzem servisa, sam pa je do odločilnega prišel v peti igri.

"Kwon je igral res kakovosten tenis, zasluži si pohvale. Ko začneš turnir brez nastopa na pripravljalnih turnirjih in tekem, se ne počutiš vedno najbolj udobno. Sploh na začetku je bilo to opazno proti tako nadarjenemu tenisaču, ki udarja čisto z obeh strani. Taktično sem moral najti način, kako priti do nadzora v točkah. Moral sem variirati udarce, tudi servis je deloval. S tem sem se nekajkrat tudi rešil. V dvoboju je vedno precej trenutkov, ko odloča le nekaj točk," je prvi tekmovalni dvoboj na travi letos ocenil Đoković.

Novak Đoković Foto: Reuters Petintridesetletni Beograjčan je zabeležil 80. zmago na sveti travi, s čimer je še štiri zmage oddaljen od drugega na večni lestvici Američana Jimmyja Connorsa (84). Švicar Roger Federer je na vrhu s 105 zmagami. V naslednjem krogu se bo pomeril z boljšim v obračunu med Avstralcem Thanasijem Kokkinakisom in Poljakom Kamilom Majchrzakom.

"Ta šport mi je dal vse in še naprej mu dolgujem veliko. Strast me žene naprej, tenisu ostajam predan, četudi nisem več eden od mladeničev. Stvari se spreminjajo, ampak za tenis ogenj v meni še naprej tli. Na tej točki kariere skušam najbolje igrati prav na teh največjih turnirjih in igriščih. Če sem že prišel do 80, gremo po stotico," je edinstveni rekord pospremil Srb.