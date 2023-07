Juvan že več ur čaka. Če ji uspe, jo čaka 18-letna senzacija.

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan ima v Wimbledonu pestre dneve. Uvodni dvoboj, ki ga je zlahka dobila, je zaradi dežja in prekinitve igrala dva dni. Že naslednji dan jo čaka nov dvoboj. Njena nasprotnica bo Rusinja Anastasia Potapova, trenutno 23. igralka sveta. Potapova je trenutno v dobri formi, saj se je na turnirju Birminghamu prebila do polfinala, a v Wimbledonu ni prišla dlje od drugega kroga. Kajo Juvan čaka vse prej kot lahek dvoboj. Igralki se do zdaj še nista pomerili, a stavnice so nekoliko bolj na strani 22-letne Rusinje. Na igrišče bosta stopili kot zadnji, ne prej kot ob 19.35.

Elina Svitolina Foto: Reuters Med prvimi se je v četrtek v tretji krog Wimbledona prebila Ukrajinka Elina Svitolina, polfinalistka tega turnirja leta 2019. Belgijko Elise Mertens je premagala s 6:1, 1:6 in 6:1. Njena naslednja nasprotnica bo Američanka Sofia Kenin, ki je pred tremi leti osvojila OP Avstralije, svoj edini grand slam doslej, letos pa se je na Wimbledon prebila skozi kvalifikacije.

Hrvatica Petra Martić je v treh nizih izločila Francozinjo Diane Parry in si tako priigrala dvoboj tretjega kroga s prvo igralko sveta Poljakinjo Igo Swiatek.

Nase je znova opozorila 16-letna Rusinja Mirra Andrejeva. Prejšnji mesec se je kot kvalifikantka prebila v tretji krog Rolanda Garrosa, podvig pa je ponovila tudi na travi. Dvoboj drugega kroga je dobila, potem ko je njena tekmica, 10. nosilka Barbora Krejčikova, pri zaostanku 3:6 in 0:4 predala dvoboj zaradi poškodbe noge. Andrejeva je tako postala tretja najmlajša igralka v zgodovini Wimbledona, ki se je iz kvalifikacij prebila do tretjega kroga. Pred njo sta le Kim Clijsters (1999) in Coco Gauff (2019).

"Igrati v Wimbledonu je res nekaj posebnega. Okoli tega so sami zvezdniki, kot na primer Andy Murray, za katerega še nisem zbrala poguma, da bi ga pozdravila. Preveč sem sramežljiva," je dejala mlada Rusinja, ki je letos v Avstraliji igrala še na mladinskem turnirju, sezono pa je začela nekaj nad 300. mestom na lestvici WTA. Pred Wimbledonom je bila 102., s prebojem v tretji krog pa že ima zagotovljeno najmanj 80. mesto. Njena zgodba o uspehu je v Wimbledon privabila celo televizijsko ekipo, ki za Netflix snema dokumentarno oddajo z naslovom "Break point".