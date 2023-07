Nobenega počitka za našo igralko, Svitolina oddala niz

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan ima v Wimbledonu pestre dneve. Uvodni dvoboj, ki ga je zlahka dobila, je zaradi dežja in prekinitve igrala dva dni. Že naslednji dan jo čaka nov dvoboj. Njena nasprotnica bo Rusinja Anastasia Potapova, trenutno 23. igralka sveta. Potapova je trenutno v dobri formi, saj se je na turnirju Birminghamu prebila do polfinala, a v Wimbledonu ni prišla dlje od drugega kroga. Kajo Juvan čaka vse prej kot lahek dvoboj. Igralki se do zdaj še nista pomerili, a stavnice so nekoliko bolj na strani 22-letne Rusinje. Na igrišče bosta stopili kot zadnji, ne prej kot ob 18.30.

Elina Svitolina Foto: Reuters Med prvimi se je v četrtek v tretji krog Wimbledona prebila Ukrajinka Elina Svitolina, polfinalistka tega turnirja leta 2019. Belgijko Elise Mertens je premagala s 6:1, 1:6 in 6:1. Njena naslednja nasprotnica bo Američanka Sofia Kenin, ki je pred tremi leti osvojila OP Avstralije, svoj edini grand slam doslej, letos pa se je na Wimbledon prebila skozi kvalifikacije.

Hrvatica Petra Martić je v treh nizih izločila Francozinjo Diane Parry in si tako priigrala dvoboj tretjega kroga s prvo igralko sveta Poljakinjo Igo Swiatek.

Dvoboje nadaljuje tudi Jelena Ribakina, lanska zmagovalka najprestižnejšega turnirja na turneji. Kazahstanka bo v drugem krogu igrala proti izkušeni Francozinji Alize Cornet. Igralki sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja, oba je dobila Ribakina.



Wimbledon, WTA, 4. dan:



1. krog:

Anhelina Kalinina (Ukr/26) - Jessica Bouzas (Špa) 6:4, 6:3;

Dalma Galfi (Mad) - Linda Noskova (Češ) 6:7 (6), 6:2, 6:2;



2. krog:

Elina Svitolina (Ukr/26) - Elise Mertens (Bel) 6:1, 1:6, 6:1

Petra Martič (Hrv/30) - Diane Parry (Fra) 4:6, 6:3, 6:3;

Sofia Kenin (ZDA) - Wang Xinyu (Kit) 6:4, 6:3;

Lesia Curenko (Ukr) - Katerina Siniakova (Češ) 6:4, 6:1;

Ana Bogdan (Rom) - Alycia Parks (ZDA) 1:6, 6:3, 6:2;

Viktorija Azarenka (Blr/19) - Nadia Podoroska (arg) 6:3, 6:0;



Kaja Juvan (SLO) - Anastasia Potapova (Rus, 22)

Alize Cornet (FRA) - Jelena Ribakina (KAZ, 3)

Sloane Stephens (ZDA) - Donna Vekić (HRV, 20)

Jessica Pegula (ZDA, 4) - Cristina Bucsa (ŠPA)

Danielle Collins (ZDA) - Belinda Bencic (ŠVI, 14)

Leylah Fernandez - Carolina Garcia (FRA, 5)