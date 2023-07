Veteran izločil presenečenje Pariza, nagrada je Đoković

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se nadaljujejo boji prvega in drugega kroga. V moški konkurenci bo v četrtek največ zanimanja požel dvoboj drugega kroga, ko se bosta med seboj udarila Andy Murray in Stefanos Cicipas. S turnirjem je že končal Tomas Martin Etcheverry, ki je letos presenetil na Roland Garrosu. Premagal ga je veteran Stan Wawrinka in si s tem priboril dvoboj z Novakom Đokovićem.

Stan Wawrinka Foto: Reuters Argentinski tenisač Tomas Martin Etcheverry, ki je nedavno z uvrstitvijo v četrtfinale OP Francije dosegel uspeh kariere, je z nastopom v Wimbledonu končal že v drugem krogu. V štirih nizih je bil od njega boljši veteran iz Švice Stan Wawrinka. Slednji ima že 38 let, pa je odigral kot v svojih najboljših časih. Wawrinka je 15 let starejši od Etcheverryja in je trenutno 88. na lestvici ATP. Na svojih prejšnjih šestih grand slamih je izpadel že v prvem ali drugem krogu. V tretjem krogu grand slama bo tako igral prvič po treh letih in to proti samemu Novaku Đokoviću. Leta 2015 je Srba premagal v finalu OP Francije.

Britanski navijači bodo v četrtek držali pesti za domačina Andyja Murrayja, ki v zadnjih letih zaradi poškodbe kolka ne igra več na tako visoki ravni. A Škot je pred letošnjim turnirjem na travi povedal, da se dobro počuti. To je pokazal v prvem krogu, ko se je brez težav uvrstil v drugi krog. Tokrat bo njegov nasprotnik Stefanos Cicipas, peti nosilec turnirja. Grk se v Wimbledonu še ni uvrstil dlje kot do tretjega kroga. Igralca sta do zdaj igrala dva medsebojna dvoboja, izid v zmagah pa je izenačen (1:1).

Na delu bo tudi četrti nosilec turnirja Casper Ruud, ki se do zdaj na sveti travi še ni izkazal, saj ni prišel dlje kot do drugega kroga. Tokrat ga v drugem krogu čaka domačin Liam Broady. Zanju bo to prvi medsebojni dvoboj.

Wimbledon, ATP, 4. dan:



1. krog:

Alejandro Davidovich (Špa/31) - Arthur Fils (Fra) 7:6 (3), 6:1, 6:2;

Roberto Carballes (Špa) - Matteo Arnaldi (Ita) 6:7 (0), 6:3, 6:4, 6:4;



2. krog:

Stan Wawrinka (Švi) - Tomas Martin Etcheverry (Arg/29) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2;

Alexander Zverev (Nem/9) - Gijs Brouwer (Niz) 6:4, 7:6, 7:6;

Quentin Halys (Fra) - Aleksandar Vukic (Avs) 6:3, 6:1, 6:4;

Aleksander Bublik (Kaz/23) - J.J. Wolf (ZDA) 6:3, 7:6 (5), 6:0;

Hubert Hurkacz (Pol/17) - Jan Choinski (VBr) 6:4, 6:4, 7:6 (3);



Liam Broady (VBR) - Casper Ruud (NOR, 4)

Andy Murray (VBR) - Stefanos Cicipas (GRČ, 5)

Andrej Rubljev (RUS) - Aslan Karacev (RUS, 7)

Danil Medvedjev (RUS, 3) - Adrian Mannarino (FRA)

Ilja Ivaška (BLR) - Grigor Dimitrov (BOL, 21)

