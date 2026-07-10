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Avtor:
B. B.

Petek,
10. 7. 2026,
12.00

Osveženo pred

3 ure, 18 minut

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Novak Đoković Jannik Sinner Arthur Fery Alexander Zverev Wimbledon Wimbledon 2026

Petek, 10. 7. 2026, 12.00

3 ure, 18 minut

Wimbledon (ATP), 12. dan

Britanci verjamejo v čudež, Đoković pa lovi rekord

Avtor:
B. B.

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Novak Đoković | Novaka Đokovića v polfinalu čaka Jannik Sinner. | Foto Guliverimage

Novaka Đokovića v polfinalu čaka Jannik Sinner.

Foto: Guliverimage

Na teniškem turnirju v Wimbledonu se obeta izjemen dan, saj bosta na sporedu dva polfinalna dvoboja. Novak Đoković bo lovil še en zgodovinski mejnik proti prvemu igralcu sveta Janniku Sinnerju. V drugem polfinalu bo domačin Arthur Fery poskušal spisati eno največjih senzacij v zgodovini turnirja proti Alexandru Zverevu, letošnjemu zmagovalcu Roland Garrosa.

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Velika pozornost bo usmerjena v drugi polfinale, kjer se bosta še enkrat pomerila Novak Đoković in Jannik Sinner. Italijan je sicer dobil pet od zadnjih šestih medsebojnih dvobojev – in prav lani sta igrala v polfinalu Wimbledona, ko je gladko slavil Sinner. A ne pozabimo, da je Đoković januarja na OP Avstralije pokazal, da ga nikoli ne gre odpisati, ko je po petih nizih premagal trenutno prvega igralca sveta. 39-letni Srb lovi rekordni, 25. naslov na turnirjih za grand slam. Bo naredil še korak bližje temu cilju?

Arthur Fery piše v Wimbledonu senzacionalno zgodbo. | Foto: Reuters Arthur Fery piše v Wimbledonu senzacionalno zgodbo. Foto: Reuters

Kaj lahko naredi Arthur Fery, domača senzacija turnirja?

Že pred tem bo na osrednjem igrišču zelo zanimivo, saj bo igral domačin Arthur Fery. Še pred začetkom turnirja mu nihče ni pripisoval večjih možnosti za uspeh, a zdaj se je senzacionalno prebil med najboljše štiri in postal junak britanskih navijačev. V polfinalu mu bo na drugi strani mreže stal Alexander Zverev, ki po zmagi na OP Francije ostaja v izjemni formi in lovi prvi finale Wimbledona.

Wimbledon, polfinale
Arthur Fery (VBr) – Alexander Zverev (Nem, 2)
Jannik Sinner (Ita, 1) – Novak Đoković (Srb, 7)

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