Za Kajo Juvan je to prva zmaga letos na travnati podlagi, medtem ko je 23. nosilka iz Brazilije Beatriz Haddad Maia ta mesec dobila turnirja serije WTA v Birminghamu in Nottinghamu.

Juvanova se ni ustrašila izziva proti igralki, ki je pred Wimbledonom igrala sijajno in med drugim prejšnji teden nastopila tudi v polfinalu Eastbourna. V prvem nizu je igrala bolje od Brazilke in prišla do treh priložnosti za odvzem servisa, medtem ko je njena tekmica ostala brez. Tretjo žogico za niz je v deseti igri 21-letna Ljubljančanka tudi izkoristila in povedla.

V drugem je hitro do prvega brejka prišla tudi Haddad Maia. Triindvajseto nosilko je to nekoliko sprostilo, zaigrala je bolj agresivno in si priigrala odločilno prednost. Juvanova je sicer pretila v igri, ko je Brazilka servirala za niz, a ji preobrat ni uspel.

V odločilnem tretjem nizu je takoj do prednosti 3:0 prišla Juvanova. Čeprav je Brazilka ustvarjala pritisk, se 62. igralka lestvice WTA ni dala in po uri in 56 minutah dvoboj odločila v svojo korist, potem ko je izkoristila drugo zaključno žogico na servis tekmice.

Od Slovenk bo svoj dvoboj zvečer odigrala še Tamara Zidanšek.

Ljubljenka občinstva Raducanu gladko v drugi krog

Emma Raducanu Foto: Reuters Mlada Britanka Emma Raducanu je premagala Belgijko Alison Van Uytvanck s 6:4, 6:4, v drugem krogu pa se bo pomerila s Francozinjo Caroline Garcia.

Napredovali sta tudi druga in šesta nosilka. Anett Kontaveit iz Estonije je premagala Američanko Bernardo Pera s 7:5, 6:1, Tunizijka Ons Jabeur pa je bila s 6:1, 6:3 boljša od Švedinje Mirjam Björklund.

Wimbledon, najbolj zanimivi pari 1. dneva (ženske):



1. krog:

Kaja Juvan (Slo) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 6:4, 4:6, 6:2

Maja Chwalinska (Pol) - Katerina Siniakova (Češ) 6:0, 7:5;

Alison Riske (ZDA/28) - Ylena In-Albon (Švi) 6:2, 6:4;

Caroline Garcia (Fra) - Yuriko Lily Miyazaki (VBr) 4:6, 6:1, 7:6 (10:4);

Emma Raducanu (VBr/10) - Alison Van Uytvanck (Bel) 6:4, 6:4;

Elise Mertens (Bel/24) - Camila Osorio (Kol) 1:6, 6:2, 4:2 - predaja;

Diane Parry (Fra) - Kaia Kanepi (Est/31) 6:4, 6:4;

Mai Hontama (Jap) - Clara Tauson (Dan) 4:1 - predaja;

Katarzyna Kawa (Pol) - Rebecca Marino (Kan) 6:4, 3:6, 7:5;

Ons Jabeur (Tun/6) - Mirjam Björklund (Šve) 6:1, 6:3;

Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Martina Trevisan (Ita/22) 6:2, 6:0;

Anhelina Kalinina (Ukr/29) - Anna Bondar (Mad) 4:6, 6:2, 6:4;

Lesja Curenko (Ukr) - Jodie Anna Burrage (VBr) 6:2, 6:3;

Jule Niemeier (Nem) - Xiyu Wang (Kit) 6:1, 6:4;

Anett Kontaveit (Est/2) - Bernarda Pera (ZDA) 7:5, 6:1.



Tamara Zidanšek (Slo) - Panna Udvardy (Mad);