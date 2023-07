Začel se je prvi polfinale, zaradi vojne še bolj motivirana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju v Wimbledonu bosta znani finalistki. Ob 14.40 sta loparja prekrižali Jelina Svitolina in Marketa Vondrousova, za njima bosta polfinale igrali še Ons Jabeur in Arina Sabalenka.

Ons Jabeur je polfinalu premagala Jeleno Ribakino in se ji oddolžila za lanski poraz v finalu. Foto: Reuters Jelina Svitolina po rojstvu prvega otroka igra kot prerojena. Ukrajinka je pred osmimi meseci rodila svojega prvega otroka, zdaj pa se že bori za finale najbolj prestižnega turnirja na turneji. Dodatno motivacijo dajejo tudi mladi ukrajinski navijači, ki jo spremljajo od doma, kjer že več kot eno leto vihra vojna.

V polfinalu je njena nasprotnica Čehinja Marketa Vondrousova, trenutno 42. igralka, ki se do letos še ni prebila dlje kot do drugega kroga tega turnirja, medtem ko je Svitolina leta 2019 že igrala v polfinalu Wimbledona. Igralki se že dobro poznata, saj sta igrali pet medsebojnih dvobojev. Izid v zmagah je 3:2 za pet let starejšo Svitolino.

Prava teniška poslastica se obeta med Ons Jabeur, lansko finalistko Wimbledona, in Arino Sabalenko, letošnjo zmagovalko OP Avstralije. Igralki na sveti travi kažeta zelo dobro igro, tako da se obeta izenačen dvoboj. Tunizijka in Belorusinja sta do zdaj igrali štiri medsebojne dvoboje, pred dvema letoma tudi v Wimbledonu. Takrat je bila po dveh nizih boljša Sabalenka. Skupni izid v zmagah je 3:1 za 25-letno Sabalenko.