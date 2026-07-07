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Avtor:
B. B.

Torek,
7. 7. 2026,
13.38

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek
Wimbledon Wimbledon 2026 Naomi Osaka Karolina Muchova Jessica Pegula Coco Gauff

Torek, 7. 7. 2026, 13.38

13 minut

Wimbledon (WTA), 9. dan

Vse več zanimanja je za Naomi Osako

Avtor:
B. B.

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Naomi Osaka | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Na teniškem turnirju v Wimbledonu bosta danes znani dve prvi finalistki. Veliko zanimanja bo za Naomi Osako, ki je pred tem domov poslala Arino Sabalenko. Prav tako se obeta zanimiv ameriški obračun.

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Potem ko se je od Wimbledona poslovila prva igralka sveta Arina Sabalenke, je vse bolj v središču pozornosti Naomi Osaka. Prav Japonka je v osmini finala izločila prvo igralko sveta in zdaj lovi še eno pomembno zmago. Nasproti ji bo stala Čehinja Karolina Muchova, ki že tretjič v karieri v četrtfinalu Wimbledona.

Na osrednjem igrišču se obeta tudi veliki ameriški dvoboj med Coco Gauff in Jessico Pegulo. Pegula proti Gauff vodi s 5:3 v medsebojnih dvobojih.

Četrtfinale, Wimbledon:
Jessica Pegula (ZDA, 4) - Coco Gauff (ZDA, 7)
Naomi Osaka (Jap, 14) - Karolina Muchova (Češ, 10)

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