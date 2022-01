Vse več okužb na rokometnem EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na evropskem prvenstvu v rokometu na Madžarskem in Slovaškem se bodo danes začele tekme drugega dela tekmovanja, številne reprezentance pa poročajo o naraščanju števila okužb z novim koronavirusom. V dvanajstih izbranih vrstah je trenutno pozitivnih 18 igralcev, med njimi tudi trije rokometaši iz Nemčije, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

V drugem delu tekmovanja, ki bo potekal od danes do 26. januarja v Budimpešti in Bratislavi, ne bo nastopila slovenska izbrana vrsta. V skupinskem delu tekmovanja v Debrecenu je zasedla tretje mesto za Dansko in Črno goro ter osvojila končno 16. mesto, kar je doslej njena najslabša uvrstitev na evropskih prvenstvih.

V slovenskem taboru so pred začetkom EP našteli dve okužbi, pozitivna sta bila vratarja Urban Lesjak in Aljaž Panjtar.