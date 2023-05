Vse oči bodo uprte v domačo igralko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Caroline Garcia, francoska teniška igralka, je odraščala v Bronu. Že kot otrok je sanjala, da bo igrala na Odprtem prvenstvu Francije. Leta 2011 je kot 17-letna igralka dobila povabilo na turnir in že skoraj takoj poskrbela za prvovrstno presenečenje. Bila je zelo blizu temu, da bi premagala Marijo Šarapovo.

Danes 29-letna Garcia je peta nosilka turnirja in bo v prvem krogu igrala proti Kitajki Šiju Vang, s katero se do zdaj še ni pomerila. Za Garcio bo to že 13. nastop v Parizu, njena najboljša uvrstitev pa je četrtfinale leta 2017. Kako se bo odrezala letos?

Zanimivi dvoboji:



Karolina Pliskova (ČEŠ, 16) - Sloane Stephens (ZDA)

Caroline Garcia (FRA, 5) - Šiju Vang (KIT)

Elina Avanesyan (RUS) - Belinda Bencic (ŠVI, 12)

Petra Kvitova (ČEŠ, 10) - Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Kayla Day (ZDA) - Kristina Mladenovic (FRA)

Elina Svitolina (UKR) - Martina Trevisan (ITA, 26)

