Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila dvoboj drugega kroga kvalifikacij za nastop na turnirju WTA 1000 v Dubaju. Od 26-letne Slovenke je bila boljša Japonka Moyuka Uchijima, ki je zmagala s 7:6 (5) in 6:3.

V prvem nizu je Erjavec hitro povedla s 3:0 in vodila že s 5:2, a je nato Uchijima preobrnila potek niza in izsilila podaljšano igro. Tudi v njej je Slovenka povedla, vodila že s 4:2, a nato izgubila tri zaporedne točke na svoj servis in morala priznati premoč Japonki.

V drugem nizu sta bili igralki izenačeni do osme igre, ko je 88. igralka sveta odvzela servis Erjavec. Pri 5:3 je nato Japonka v igri na svoj začetni udarec uspela potrditi zmago proti 21 mest nižje uvrščeni Slovenki.

Erjavec je pred tem v 1. krogu premagala sedmo nosilko kvalifikacij in 60. igralko sveta, Francozinjo Elso Jacquemot s 6:3, 3:6, 6:0.

Izidi teniških turnirjev: * ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):

- četrtfinale

Alexander Bublik (Kaz/3) - Jaume Munar (Špa) 6:4, 6:7 (4), 7:6 (3); * ATP 500, Dallas (2,3 milijona evrov):

- četrtfinale

Ben Shelton (ZDA/2) - Miomir Kecmanović (Srb) 5:7, 6:3, 6:4;

Denis Shapovalov (Kan/7) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/3) 5:7, 6:4, 6:3; * ATP 250, Buenos Aires (566.668 evrov):

- četrtfinale

Sebastian Baez (Arg/4) - Camilo Ugo Carabelli (Arg/6) 7:6 (5), 6:2;

Luciano Darderi (Ita/2) - Pedro Martinez (Špa) 7:5, 6:1;



