Veronika Erjavec na lestvici WTA visoko kot še nikoli

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je zabeležila najboljšo uvrstitev v karieri na lestvici WTA. Pridobila je deset mest in je zdaj 86. igralka sveta. Na vrhu na prvih dveh mestih ni prišlo do sprememb, še naprej vodi Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Je pa prišlo do zamenjave na tretjem mestu, potem ko je Poljakinja Iga Swiatek prehitela Američanko Coco Gauff. Po finalnem nastopu v Madridu je napredovala tudi Rusinja Mira Andrejeva, ki je sedma, tri mesta pa je izgubila Ukrajinka Elina Svitolina, zdaj deseta igralka sveta.

Zmagovalka zadnjega turnirja WTA 1000 v Madridu, Ukrajinka Marta Kostjuk, je pridobila osem mest in je zdaj 15.

Od Slovenk je vnovič najvišje Veronika Erjavec. Šestindvajsetletna Idrijčanka je pretekli teden izgubila v finalu turnirja nižjega ranga WTA 125 v kitajskem mestu Huzhou in na lestvici pridobila deset mest.

Po novem 86. igralko sveta po sporedu spletne strani turnirja WTA 1000 v Rimu že danes čaka prvi krog kvalifikacij proti Rusinji Anastaziji Pavljučenko za nastop v glavnem delu žreba, čeprav je Erjavec še dan prej igrala na Kitajskem.

Med najboljšimi 500 igralkami na svetu so od Slovenk še Kaja Juvan na 116. mestu, 133. je Tamara Zidanšek, 22 mest je po četrtfinalu na Kitajskem pridobila Polona Hercog, zdaj 227. igralka sveta, medtem ko je Dalila Jakupović, ki te dni igra v kvalifikacijah Istanbula (WTA 125), 373.

Lestvica WTA (4. maj): 1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 10.110 2. (2) Jelena Ribakina (Kaz) 8555 3. (4) Iga Swiatek (Pol) 6948 4. (3) Coco Gauff (ZDA) 6749 5. (5) Jessica Pegula (ZDA) 6136 6. (6) Amanda Anisimova (ZDA) 5985 7. (8) Mira Andrejeva (Rus) 4181 8. (9) Jasmine Paolini (Ita) 3722 9. (10) Victoria Mboko (Kan) 3531 10. (7) Elina Svitolina (Ukr) 3530 ... 86. (96) Veronika Erjavec (Slo) 868 116. (105) Kaja Juvan (Slo) 683 133. (128) Tamara Zidanšek (Slo) 573 227. (249) Polona Hercog (Slo) 310 373. (377) Dalila Jakupović (Slo) 167 ...

