Teniški globus, 3. maj

Veronika Erjavec brez turnirske zmage na Kitajskem

Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je izgubila v finalu turnirja serije WTA 125 v kitajskem Huzhouju. | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec je izgubila v finalu turnirja serije WTA 125 v kitajskem Huzhouju.

Foto: Guliverimage

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izgubila finale turnirja serije WTA 125 v kitajskem Huzhouju. S 6:0, 6:4 je bila po 65 minutah od najboljše Slovenke na lestvici WTA boljša Poljakinja Katarzyna Kawa.

Erjavec je v četrtem finalu na tej ravni turnirjev drugič izgubila. Ima dva naslova prav s Kitajske, ko je bila septembra lani najboljša tako v Changshaju kot v Huzhouju.

Kljub porazu v finalu bo 26-letna Idrijčanka v ponedeljek najvišje v karieri na lestvici WTA, napredovala bo namreč na 86. mesto in s tem izboljšala doslej najboljšo uvrstitev 91. mesto.

Erjavec do finala ni izgubila niti niza, v njem pa je bila prva nosilka povsem nemočna proti 163. igralki sveta in na tem turnirju tretji nosilki.

Na turnirju v Huzhouju sta od Slovenk nastopili tudi Polona Hercog in Dalila Jakupović. Prva je prišla do četrtfinala in bo na ponedeljkovi lestvici napredovala do 227. mesta, Jakupović pa je obstala v prvem krogu.

