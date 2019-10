V živo: Medvedev in Zverev kažeta vrhunsko igro

Malokdo je na Kitajskem pričakoval takšno finale, potem ko sta do njega prebila Daniil Medvedev in Aleksander Zverev. Prav ona dva sta bila tista, ki sta v četrtfinalu zasluženo izločila Novaka Đokovića in Rogerja Federerja in poskrbela za manjše presenečenje turnirja.

Aleksander Zverev je do zdaj dobil vse dvoboje proti Daniilu Medvedevu. Foto: Guliver/Getty Images Za Rusa in Nemca bo to peti medsebojni dvoboj. Statistika pa je povsem na strani Aleksandra Zvereva, ki je dobil vse štiri predhodne dvoboje. Od zadnjega medsebojnega dvoboja, nazadnje sta igrala lani v Torontu, so se karte precej premešale. Medvedev je v tem času postal eden najboljših igralcev na turneji. Za Rusa je to že šesti zaporedni finale, medtem ko Zverev letos nima najboljše sezone.

"Položaj se je zdaj malo spremenil"

"Pred začetkom in na začetku sezone sem govoril, da je Saša najboljši v naši generaciji. Zmagal je na treh turnirjih serije mastres, medtem ko noben od nas ni bil niti blizu tega. Položaj se je zdaj malo spremenil, zato mislim, da sem zdaj enakovreden," je pred dvobojem povedal Medvedev, ki je do zdaj zmagal že osem zaporednih dvobojev.

Coco Gauff je bila lani ob tem času šele 875. igralka sveta. Foto: Gulliver/Getty Images

Bo 15-letna igralka prišla do novega mejnika?

Zelo zanimivo bo tudi v finalu turnirja serije WTA, kamor se je uvrstila šele 15-letna Američanka Coco Gauff. Ta se je na turnir uvrstila kot srečna poraženka, zdaj pa igra v svojem prvem finalu serije WTA. Njena nasprotnica bo Jelena Ostapenko, 22-letna Latvijka. Za igralki je to prvi medsebojni dvoboj. Coco Gauff je prvič nase opozorila letos v Wimbledonu, ko se je prebila do osmine finala. V Linzu pa je po letu 2004 postala najmlajša igralka, ki se je prebila v finale turnirja WTA. Najmlajša igralka, ki je kadarkoli zmagala turnir serije WTA, je Tracy Austin. Te je leta 1977 zmagala turnir v Portlandu, ko je bila stara šele 14 let.