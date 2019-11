V živo: Mladi Grk že takoj na začetku pritisnil na Federerja

Na zaključnem teniškem turnirju najboljše osmerice bosta v sobotu na sporedu polfinalna dvoboja. Kot prva sta na osrednje igrišče stopila Roger Federer in Stefanos Cicipas, zvečer pa bosta igrala še Dominic Thiem in Aleksander Zverev.

Roger Federer je v skupinskem delu v dvoboju proti Novaku Đokoviću pokazal tenis, ki ga je kazal v svojih najboljših časih. Švicar, ki je še edini ostal od velike trojice (Đoković in Nadal sta že izpadla op. p.), je ves čas poudarjal, da se dobro počuti, kar je pozneje v dvoboju proti Đokoviću tudi dokazal. Tokrat bo v polfinalu njegov nasprotnik Stefanos Cicipas. Mladi Grk se je v Londonu dobro znašel, saj je v skupinskem delu dosegel dve zmagi in en poraz. Igralca sta se do zdaj spopadla trikrat. Izid pa je 2:1 za 38-letnega Baselčana.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Počutim se dobro in mladostno, a mislim, da je to nova pričeska," se je po izjemni zmagi nad Đokovićem šalil Federer, ki je že šestkrat slavil na finalnem turnirju. Lani je obstal v polfinalu, ko ga je v premagal Zverev. "Vesel sem, kako se držim. Upam, da bom šel še korak dlje kot lani. Proti Zverevu sem igral dober dvoboj, ampak je bil neverjeten," je pred današnjim dvobojem povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Dominic Thiem je v Londonu kazal izjemen tenis, kako bo v polfinalu? Foto: Reuters

Padel Federer in Đokovič, bo tudi Nemec?

V večernem terminu bosta igrala Aleksander Zverev, zmagovalec lanskega finalnega turnirja, in Dominic Thiem. Oba sta v skupinskem delu dosegla dve zmagi in en poraz. Predvsem je blestel Thiem, ki je premagal Rogerja Federerja in Novaka Đokovića. Igralca se že dobro poznata. Odigrala sta sedem medsebojnih dvobojev, boljšo statistiko pa ima štiri leta starejši Dominic Thiem (5:2).

"Igra neverjeten tenis, morda najboljši, kar sem ga videl pri njem. Premagati Rogerja in Novaka na tem igrišču je nekaj posebnega. Da to narediš zaporedoma, je zelo, zelo težko. To bo zelo težek dvoboj in veselim se ga že. Vesel sem, da sem v polfinalu, in videli bomo, kako se bo vse skupaj razvilo," je pred dvobojem povedal Zverev.

15.00 Roger Federer – Stefanos Cicipas

21.00 Dominic Thiem – Aleksander Zverev