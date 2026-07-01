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Avtor:
B. B.

Sreda,
1. 7. 2026,
11.36

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek
Wimbledon

Sreda, 1. 7. 2026, 11.36

47 minut

Novost

V Wimbledonu v ponudbo dodali zanimivo novost

Avtor:
B. B.

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Wimbledon | V ponedeljek se je v Londonu začel prestižni teniški turnir v Wimbledonu. Letos so v svojo ponudbo dodali novost. | Foto Reuters

V ponedeljek se je v Londonu začel prestižni teniški turnir v Wimbledonu. Letos so v svojo ponudbo dodali novost.

Foto: Reuters

V ponedeljek se je začel najprestižnejši teniški turnir v Wimbledonu, ki velja za enega najbolj tradicionalnih, zato se zelo redko odločajo za kakršnekoli spremembe ali novosti. A letos so v svojo ponudbo vendarle dodali novost, od katere si veliko obetajo.

Teniški turnir v Wimbledonu ima v svetu tega športa posebno mesto. Na njem velja kar nekaj tradicionalnih pravil. Zaščitni znak najprestižnejšega turnirja so predvsem bela športna oblačila in od tega ne odstopajo. V preteklosti smo že večkrat videli, kako so igralce in igralke opozarjali zaradi barvnega spodnjega perila, prav tako legendarnega Rogerja Federerja, ker je imel na športnih copatih oranžne podplate.

Pimm's je bil desetletja značilna pijača Wimbledona, zdaj pa so predstavili novo uradno pijačo. | Foto: Guliverimage Pimm's je bil desetletja značilna pijača Wimbledona, zdaj pa so predstavili novo uradno pijačo. Foto: Guliverimage

Upajo, da bo koktajl postal nova uspešnica

Po več desetletjih so v Wimbledonu predstavili novo uradno pijačo. Ta se imenuje Centre Court Cooler. Po dolgem času gre za novo pijačo, saj je bil pred tem Pimm's desetletja znan kot pijača, značilna za Wimbledon.

Organizatorji so želeli nekoliko osvežiti ponudbo, ustvariti še en simbol turnirja in z njim obogatiti kulinarično ponudbo za številne obiskovalce, ki jih pričakujejo v prihodnih dveh tednih. Prav tako imajo v ponudbi brezalkoholno različico Centre Court Cooler Zero.

Nova pijača, za katero upajo, da bo postala hit, vsebuje gin, svež limonin sok, kumarični sok, metin sirup, gazirano pijačo z bezgom, led ter okras iz kumare in vijoličastega cveta. Obiskovalci morajo za novi koktajl odšteti 12,80 funta (14,8 evra), kar je nekoliko manj kot za Pimm's, ki stane 13,45 funta (15,6 evra).

Honey Deuce je na OP ZDA postal velika uspešnica. | Foto: Guliverimage Honey Deuce je na OP ZDA postal velika uspešnica. Foto: Guliverimage Na OP ZDA lani dosegli 32-odstotni skok prodaje znamenite pijače

Spomnimo, da so na OP ZDA leta 2007 ustvarili koktajl Honey Deuce, ki je v ZDA postal prava uspešnica. Lani so v New Yorku prodali okrog 738 tisoč koktajlov in s tem ustvarili kar 17 milijonov dolarjev prihodkov (15 milijonov evrov), kar je bil 32-odstotni skok prodaje glede na leto prej. Si lahko takšen uspeh obetajo tudi v Londonu?

Wimbledon, jagode | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

V Wimbledonu so tradicionalne tudi jagode s smetano

Wimbledonska tradicija pa so tudi jagode s smetano. Zanimivo je, da jagode obirajo ročno in jih dostavljajo vsak dan, da ponudijo čim bolj sveže. To je samo še en dokaz, kakšno vrednost imajo jagode na prestižnem turnirju. Postrežejo jih s smetano, kar je za mnoge idealna kombinacija. Poleg slastnega okusa imajo jagode v Wimbledonu poseben pomen, saj simbolizirajo prihod poletja. Tradicija uživanja jagod s smetano med gledanjem tenisa je postala priljubljen ritual tako ljubiteljev tenisa kot navijačev.

Organizatorji letošnjega Wimbledona pričakujejo, da bodo obiskovalci med dvotedenskim turnirjem pojedli približno 250 tisoč porcij jagod, kar pomeni 2,5 milijona jagod, ki jih še naprej dobavlja družinska kmetija Hugh Lowe Farms iz grofije Kent. Porcija desetih jagod letos stane 2,85 funta (3,3 evra).

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