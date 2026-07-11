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Avtor:
B. B.

Sobota,
11. 7. 2026,
8.00

Osveženo pred

12 ur, 24 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Linda Noskova Karolina Muchova Wimbledon Wimbledon 2026

Sobota, 11. 7. 2026, 8.00

12 ur, 24 minut

Wimbledon (WTA), finle

V Wimbledonu bomo gledali zgodovinski finale v ženski konkurenci

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Linda Noskova | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V soboto bo na osrednjem igrišču Wimbledona v ženski konkurenci padla še zadnja odločitev o novi zmagovalki prestižnega teniškega turnirja. V velikem finalu se bosta za svojo prvo lovoriko na turnirjih za grand slam pomerili Karolina Muchova in Linda Noskova. Finale se začne ob 17. uri.

Že zdaj je znano, da bomo dobili novo zmagovalko tega turnirja, sploh prvič pa bomo v posamični konkurenci gledali češki finale.

Izkušenejša, 29-letna Karolina Muchova je do finala prišla po izjemni polfinalni zmagi nad Američanko Coco Gauff in še enkrat dokazala, da velja za zelo neugodno in raznovrstno igralko. Na drugi strani ji bo stala osem let mlajša Linda Noskova, ki letos na travi kaže zelo dober tenis. Znana je po zelo močnem servisu in zelo dobri igri z osnovne črte.

Igralki sta do zdaj odigrali en medsebojni dvoboj. Lani je bila na OP ZDA po treh nizih boljša Muchova. Kako bo na sveti travi?

Finale
Karolina Muchova (Češ, 10) - Linda Noskova (Češ, 9)

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