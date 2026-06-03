V Parizu še zadnja četrtfinala: Sabalenka proti nevarni debitantki

Na teniškem OP Francije bosta potekala še zadnja dva četrtfinalna dvoboja, kjer bo polfinalno vstopnico lovila tudi Arina Sabalenka, trenutno prva igralka sveta.

Prvi bosta na osrednjem igrišču Philippe Chatrier igrali Rusinja Anna Kalinskaya in vse bolj nevarna Poljakinja Maja Chwalinska. Trenutno 114. igralka sveta igra zelo dober tenis, posledično pa se tudi dviga na lestvici WTA. Obeta se zanimiv dvoboj.

V drugem dvoboju dneva bo prva igralka sveta Arina Sabalenka lovila še eno polfinalno vstopnico na turnirju za grand slam. Belorusinja je v osmini finala z izjemnim tenisom domov poslala Naomi Osako in s tem dala vedeti, da ostaja glavna favoritinja za končno zmago. Tokrat jo čaka neugodna levičarka Diana Shnaider, ki prvič igra v četrtfinalu turnirja za grand slam.

OP Francije, četrtfinale Anna Kalinskaya (Rus/22) – Maja Chwalińska (Pol)

Aryna Sabalenka (Blr/1) – Diana Shnaider (Rus/25)

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