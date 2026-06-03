Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sreda,
3. 6. 2026,
7.01

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
OP Francije Roland Garros Arina Sabalenka

Sreda, 3. 6. 2026, 7.01

20 minut

OP Francije (WTA), 11. dan

V Parizu še zadnja četrtfinala: Sabalenka proti nevarni debitantki

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
OP Francije Arina Sabalenka | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na teniškem OP Francije bosta potekala še zadnja dva četrtfinalna dvoboja, kjer bo polfinalno vstopnico lovila tudi Arina Sabalenka, trenutno prva igralka sveta.

Žiga Šeško
Sportal Še en pomemben dan za mladega Slovenca

Prvi bosta na osrednjem igrišču Philippe Chatrier igrali Rusinja Anna Kalinskaya in vse bolj nevarna Poljakinja Maja Chwalinska. Trenutno 114. igralka sveta igra zelo dober tenis, posledično pa se tudi dviga na lestvici WTA. Obeta se zanimiv dvoboj.

V drugem dvoboju dneva bo prva igralka sveta Arina Sabalenka lovila še eno polfinalno vstopnico na turnirju za grand slam. Belorusinja je v osmini finala z izjemnim tenisom domov poslala Naomi Osako in s tem dala vedeti, da ostaja glavna favoritinja za končno zmago. Tokrat jo čaka neugodna levičarka Diana Shnaider, ki prvič igra v četrtfinalu turnirja za grand slam.

OP Francije, četrtfinale

Anna Kalinskaya (Rus/22) – Maja Chwalińska (Pol)
Aryna Sabalenka (Blr/1) – Diana Shnaider (Rus/25)

Preberite še:

 
Jakub Menšik
Sportal Pariške pravljice brazilskega najstnika je konec, Žiga Šeško suvereno napredoval
Mirra Andreeva
Sportal Mlada Rusinja je odpihnila Romunko, konec za Klepač
OP Francije Roland Garros Arina Sabalenka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.