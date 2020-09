Upa, da bo imel Đoković slab dan

Novak Đoković je na letošnjem OP ZDA oddal le en niz in še vedno velja za enega od glavnih favoritov za letošnjo zmago. Njegov nasprotnik v osmini finala bo Španec Pablo Carreno-Busta, s katerim sta se do zdaj pomerila že trikrat, vse dvoboje pa je dobil Beograjčan.

"Verjetno bo to najtežji dvoboj v tem trenutku, ampak vedno so možnosti. Morda tudi on ne bo imel svojega dne. Od začetka bom poskušal biti osredotočen, ker vem, kako pomemben je proti njemu začetek," je pred dvobojem dejal Busta, trenutno 27. igralec sveta. Vsekakor pa se tudi Đoković zaveda, da ga čakata težek nasprotnik in fizično zelo naporen dvoboj.

Denis Šapovalov Foto: Reuters

Zanimiv dvoboj se obeta med Denisom Šapovalovim in Davidom Goffinom. Kanadčan in Belgijec sta se do zdaj pomerila le enkrat. Lani je bil v Tokiu boljši Goffin.

V osmino finala se je po dveh zelo napornih dvobojih uvrstil Hrvat Borna Ćorić. Njegov nasprotnik bo Avstralec Jordan Thompson, ki je na svetovni lestvici uvrščen na 63. mesto.