Tudi brez Đokovića bomo gledali dober tenis

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

OP ZDA gre naprej tudi brez Novaka Đokovića. Odigrani bodo še zadnji dvoboji osmine finala. Ljubitelji tenisa si največ obetajo od dvoboja med Dominicom Thiemom in Felixom Augerjem-Aliassimom.

Za Thiema in Auger-Aliassima je to prvi medsebojni dvoboj. Mladi Kanadčan je v prvih treh dvobojih odigral odličen tenis in bi bil lahko trd oreh za Thiema, ki je na OP ZDA postavljen kot drugi nosilec turnrija.