Rus čaka na tekmeca v finalu. Đoković ali Zverev?

Na finalnem teniškem turnirju najboljše osmerice v Torinu je že znan prvi finalist. To je Rus Daniil Medvedjev, ki je v uvodnem polfinalnem obračunu premagal Norvežana Casperja Ruuda (6:4 in 6:2). V večernem terminu bosta loparje prekrižala Srb Novak Đoković in Nemec Aleksander Zverev.