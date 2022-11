Novak Đoković kljub težavam v finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srb Novak Đoković je prvi finalist zaključnega teniškega turnirja sezone v Torinu. V polfinalu je premagal Američana Taylorja Fritza s 7:6 in 7:6. V finalu v nedeljo ob 19. uri se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja Casper Ruud - Andrej Rubljov, ki je na sporedu danes ob 21.00.

Ljubitelje tenisa je zanimalo predvsem, v kakšnem stanju se bo danes na igrišču v Torinu prikazal Novak Đoković, potem ko je imel v petek precej težav z utrujenostjo. A Srb je bil kot kaže v dovolj dobri formi, da je v prvem polfinalnem obračunu v dveh nizih opravil z Američanom Taylorjem Fritzem, ki se je na turnir najboljše osmerice uvrstil kot prva rezerva.

Petintridesetletni Đoković ima zdaj priložnost za šesti naslov na zaključnih turnirjih, s čimer bi se izenačil z rekorderjem Rogerjem Federerjem, hkrati pa si lahko z zmago zagotovi najvišjo finančno nagrado na enem turnirju v zgodovini tenisa.

Ker je na zaključnem turnirju v Torinu še neporažen, vsaka zmaga pa prinaša določeno vsoto denarja, bi lahko v nedeljo postal bogatejši za 4,5 milijona evrov. Nagradni sklad na turnirju je sicer 14,2 milijona evrov.

Za Đokovića bo to sedmi finale v 2022. Zmagal je v Rimu, Wimbledonu, Tel Avivu in Astani. Njegov letošnji izkupiček zmag in porazov je zdaj 41-7, poroča STA.

Deset let mlajši Fritz iz Kalifornije je izgubil še šesti dvoboj z Đokovićem v karieri, vseeno pa bo Italijo zapustil zadovoljen, saj je bil to njegov prvi nastop na zaključnih turnirjih. Hkrati bo sezono, v kateri je osvojil tri turnirje (Tokio, Eastbourne, Indian Wells), prvič v karieri zaključil v prvi deseterici igralcev sveta.

V večernem dvoboju bosta loparje prekrižala še Casper Ruud in Andrej Rubljov. Norvežan in Rus sta ravno tako odigrala pet medsebojnih dvobojev. Statistika je na strani zadnje omenjenega (4:1).