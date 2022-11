Danec v polfinale po poškodbi prvega nosilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številka ena svetovnega tenisa Alcaraz je najprej na pomoč poklical zdravnika, po nekaj minutah pa sprejel odločitev, da je nadaljevanje dvoboja nemogoče. To je obžaloval tudi Rune, zadovoljen s prikazanim pred Špančevo poškodbo. "Mislim, da je bil to odličen dvoboj, igral sem zelo dobro, bil sem super osredotočen. Gledalci so bili neverjetni, tenis neverjeten, lahko sem resnično zadovoljen s prikazanim. Za Carlosa pa se je končalo nesrečno, žal," je povedal 19-letni Danec.

V polfinalu se bo pomeril s Kanadčanom Felixom Auger-Aliasswimejem, osmim nosilcem, ki je danes gladko, s 6:1 in 6:4 izločil Američana Francesa Tiafoeja.

Pariz, masters (5.415.410 evrov): Četrtfinale:

Felix Auger-Aliassime (Kan/8) - Frances Tiafoe (ZDA/16) 6:1, 6:4;

Holger Rune (Dan) - Carlos Alcaraz (Špa/1) 6:3, 6:6 predaja; Novak Đoković (Srb, 6) - Lorenzo Musetti (Ita)

Stefanos Cicicpas (Grč, 5) - Tommy Paul (ZDA)

