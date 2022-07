De Minaur in Amaričan Brooksby v finalu Atlante

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralec Alex De Minaur in Američan Jenson Brooksby bosta igrala v finalu teniškega turnirja v Atlanti. Avstralec, tretji nosilec, je v polfinalu izločil Belorusa Ilijo Ivaško s 5:7, 6:2 in 6:2, v domačem obračunu pa je Brooksby, šesti nosilec, ugnal četrtega igralca turnirja Francesa Tiafoea s 6:1 in 6:4.