Polona Hercog proti št. 8 na svetu, Murray prvič po operaciji med osem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Japonskem in Kitajskem se nadaljujejo teniški turnirji. Na turnirju serije WTA igra tudi Polona Hercog, ki je v drugem krogu premagala nekdanjo prvo igralko sveta. Danes jo čaka še ena zahtevna nasprotnica. Škot Andy Murray je prvič po operaciji kolka zabeležil dve posamični zmagi na turnirjih ATP in se tako prebil v četrtfinale. To mu je uspelo na turnirju v Pekingu.