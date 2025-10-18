Kanadsko-češki finale v Osaki

Kanadčanka Leylah Fernandez in Čehinja Tereza Valentova sta finalistki teniškega turnirja serije WTA 250 v Osaki na Japonskem. Kazahstanka Jelena Ribakina in Rusinja Jekaterina Aleksandrova pa sta finalistki teniškega turnirja serije WTA 500 v Ningboju na Kitajske.

Četrta nosilka v Osaki Leylah Fernandez je bila v polfinalu v treh nizih boljša od Romunke Sorane Cirstea, kvalifikantka Tereza Valentova pa je prav tako ugnala Romunko Jaqueline Cristian z 2:1 v nizih. Triindvajsetletna Fernandez je po nekaj manj kot dveh urah igre s 6:1, 2:6 in 6:4 strla Sorane Cirstea in se uvrstila v osmi finale v karieri. Finalistka odprtega prvenstva ZDA 2021 bo lovila peto lovoriko na najvišji ravni, 27. igralka na svetovni jakostni lestvici WTA pa je letos julija že slavila v Washingtonu.

Tereza Valentova, 78. igralka sveta, se je v Osaki v glavni del turnirja prebila skozi kvalifikacije. Komaj 18-letnica je s prebojem v finale dosegla največji uspeh v karieri. Za zmago nad Cristian je potrebovala kar dve uri in 43 minut, na koncu pa slavila s 6:7, 6:4 in 6:3. Julija se je Čehinja na domačem turnirju v Pragi prvič uvrstila v polfinale turnirja WTA.

Ribakina in Aleksandrova za naslov v Ningboju

Tretja nosilka Ningboja Jelena Ribakina je bila v polfinalu s 6:3 in 6:2 boljša od druge nosilke, Italijanke Jasmine Paolini, Jekaterina Aleksandrova pa je dobila ruski obračun z Diano Šnajder s 6:3 in 6:4.

Deveta igralka sveta Ribakina bo v finalu lovila jubilejno deseto lovoriko na najvišji ravni turnirjev WTA. Zmagovalka Wimbledona leta 2022 je letos slavila v Strasbourgu. Četrta nosilka in deseta igralka sveta Aleksandrova pa bo naskakovala šesti naslov. Letos je dobila turnir v Linzu.

Osaka, WTA 250 (237.270 evrov):



Polfinale:

Leylah Fernandez (Kan/4) - Sorana Cirstea (Rom) 6:1, 2:6, 6:4;

Tereza Valentova (Češ) - Jaqueline Cristian (Rom) 6:7 (3), 6:4, 6:3.



Ningbo, WTA 500 (918.150 evrov):



Polfinale:

Jelena Ribakina (Kaz/3) - Jasmine Paolini (Ita/2) 6:3, 6:2;

Jekaterina Aleksandrova (Rus/4) - Diana Šnajder (Rus/7) 6:3, 6:4.