Belgijec bo proti Cicipasu lovil prvo turnirsko zmago

Raphael Collignon in Stefanos Cicipas sta finalista teniškega turnirja ATP 250 v Gstaadu z nagradnim skladom 612.620 evrov. V finale teniškega turnirja ATP v švedskem Bastadu z nagradnim skladom 612.620 evrov pa sta se uvrstila prvi in drugi nosilec.

Sedmopostavljeni Belgijec Raphael Collignonje v prvem polfinalnem obračunu premagal Argentinca Juana Manuela Cerundola z 1:6, 7:5 (5) in 7:5, Grk Stefanos Cicipas pa v drugem Kazahstanca Aleksandra Ševčenka s 6:4, 3:6 in 6:3.

Sedemindvajsetletni Stefanos Cicipas, nekdanja številka 3 na lestvici ATP, je doslej slavil na 12 turnirjih. Zadnjo turnirsko zmago je dosegel februarja lani v Dubaju. Pred tem je bil trikrat najboljši v Monte Carlu, dvakrat v Marseillu, po enkrat pa na zaključnem turnirju v Torinu ter v Los Cabosu, Mallorci, Lyonu, Estorilu in Stockholmu. Tri leta mlajši Belgijec bo v Švici naskakoval prvo turnirsko zmago.

Prvopostavljeni v Bastadu Rus Andrej Rubljov je bil v polfinalu boljši od Čilenca Alejandra Tabila s 6:4, 4:6, 6:4, drugemu nosilcu Italijanu Lucianu Darderiju, ki je slavil s 6:4, 6:7 (11), 6:3, pa ni bil kos Paragvajec Daniel Vallejo.

Osemindvajsetletni Rus bo v nedeljo v Skandinaviji naskakoval 18. turnirsko zmago, nazadnje je lani slavil v Dohi. Štiri leta mlajši Italijan je doslej slavil na šestih turnirjih, februarja letos je bil najboljši na turnirju v čilskem Santiagu.

Gstaad, ATP 250 (612.620 evrov):



Polfinale:

Raphael Collignon (Bel/7) - Juan Manuel Cerundolo (Arg/6) 1:6, 7:6 (5), 7:5;Stefanos Cicipas (Grč) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:4, 3:6, 6:3.



Bastad, ATP 250, (612.620 evrov):



Polfinale:

Luciano Darderi (Ita/2) - Daniel Vallejo (Par) 6:4, 6:7 (11), 6:3;

Andrej Rubljov (Rus/1) - Alejandro Tabilo (Čil/3) 6:4, 4:6, 6:4.