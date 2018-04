V živo: kako se bo Bedene znašel v drugem nizu proti Nadalu?

Teniški globus, 18. april

Na teniškem turnirju serije masters v Monte Carlu potekajo dvoboji drugega kroga. Aljaž Bedene se drugič v karieri meri z Rafaelom Nadalom. Novak Đoković je igral z Borno Ćorićem in ga premagal po dveh nizih (7:6 (2), 7:5). Srb je imel s Hrvatom vse prej kot lahko delo.

Sreda na peščenih igriščih Monte Carla prinaša kar nekaj teniških poslastic. Za nas je najbolj zanimiv dvoboj med Aljažem Bedenetom in Rafaelom Nadalom. To je zanju drugi medsebojni dvoboj, potem ko sta se pred dvema letoma udarila prav v Monte Carlu. Takrat je bil boljši Španec, ki je na tem turnirju osvojil deset lovorik. Je čas za enajsto ali bo Bedene tokrat pripravil prvovrstno presenečenje?

Obračune je bolje začel Španec, ki je dobil svojo igro, nato Bedenetu vzel servis in povedel s 3:0. Slovenec je nato znižal na 1:3, bil dolgo blizu odvzema servisa Nadalu in znižanju na 2:3, a se mu ni izšlo, tako da se je znašel v zaostanku z 1:4. Španec je dobil tudi naslednji igri in povedel z 1:0 v nizih.

Foto: Guliver/Getty Images

Na osrednjem igrišču sta se že udarila Novak Đoković in Borna Ćorić. Đoković se je skozi prvi krog sprehodil, potem ko v dvoboju proti Dušanu Lajoviću oddal le eno igro. Proti Ćoriću je imel pričakovano, več dela. Dvoboj se je končal šele po dveh urah in 18 minutah. Nekdanji prvi igralec sveta nikakor ni mogel zaključiti dvoboja, saj je potreboval kar osem zaključnih žogic za zmago. Nole se bo v tretjem krogu udaril s petim nosilcem Dominicom Thiemom, petim nosilcem turnirja.

Na delu bo tudi drugi nosilec Marin Čilić. Najboljši hrvaški teniški igralec bo tokrat lopar prekrižal s španskim veteranom Fernandom Verdascom.