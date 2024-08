Nosilci brez težav v Cincinnatiju, nosilke pa …

Na turnirju ATP 1000 v Cincinnatiju v ZDA sta bila v drugem krogu nadvse zanesljiva tretji in šesti nosilec, Nemec Alexander Zverev in Rus Andrej Rubljov. Napredovala sta po le dveh odigranih nizih, Nekaj več težav je imel peto postavljeni Poljak Hubert Hurkacz, ki je za zmago nad Japoncem Nišioko potreboval tri nize. Na ženskem turnirju WTA 1000 v Cincinnatiju pa sta se v drugem krogu poslovili Kazahstanka Elena Ribakina in Latvijka Jelena Ostapenko.