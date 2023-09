Zanesljiva zmaga Zidanškove na uvodu domačega turnirja

Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je zanesljivo uvrstila v drugi krog domačega turnirja WTA Zavarovalnica Sava v Ljubljani z nagradnim skladom 107.360 evrov. V prvem krogu je četrta nosilka s 6:0, 6:1 po 58 minutah premagala češko kvalifikantko Michaelo Bayerlovo. Že pred tem nastopom Zidanškove so izgubile tri slovenske teniške igralke Ela Nala Milić, Živa Falkner in Dalila Jakupović.

Petindvajsetletna Konjičanka, ki je na današnji lestvici napredovala na 87. mesto, je v Ljubljano prišla kot zmagovalka turnirja v italijanskem Bariju. Ta spada v isti rang WTA 125 kot ljubljanski turnir. S petimi zmagami tam in eno na domačem turnirju je zdaj nanizala šest zaporednih zmag.

Danes je 24-letni tekmici, sicer 448. igralki sveta, oddala le eno igro. V prvem je Čehinji zavezala kravato. V drugem krogu se bo nekdanja polfinalistka odprtega prvenstva Francije pomerila proti rojakinji Pii Lovrič, ki je v ponedeljek premagala Madžarko Natalio Szabanin s 6:4, 6:2.

Danes so se od turnirja že poslovile tri Slovenke, Dalila Jakupović, Ela Nala Milić in Živa Falkner. Od 32-letne Jakupović je bila boljša dve leti mlajša Poljakinja Katarzyna Kawa, ki je po dveh urah in desetih minutah zmagala s 6:4, 4:6 in 6:4. Od 17-letne Milić je bila boljša tretjepostavljena Madžarka Dalma Galfi s 6:1, 4:6 in 6:1, od 21-letne Falkner pa še ena Madžarka Reka-Luca Jani s 4:6, 6:2 in 6:2.

Danes bo nastopila še druga najboljša slovenska igralka na lestvici WTA Kaja Juvan (106.), ki bo igrala še proti drugi češki kvalifikantki Gabrieli Knutson (204. WTA).

Lovričeva v ponedeljek poskrbela za prvo slovensko zmago

Za prvo slovensko zmago v Ljubljani je v ponedeljek poskrbela Pia Lovrič, ki je v uvodnem krogu izločila Madžarko Natalio Szabanin. Od Nine Potočnik je bila boljša drugopostavljena Španka Aliona Bolsova, medtem ko se Zoja Peternel in Ela Plošnik prek kvalifikacij nista prebili na glavni turnir.

Prvi dan ljubljanskega turnirja, kjer je nagradni sklad 107.360 evrov, so zaznamovale težave na osrednjem igrišču na Trgu republike, zavoljo tega celotno dogajanje poteka v Tivoliju.

Osrednje igrišče je v ponedeljek zdržalo le tri igre, tako da sta se prva nosilka, Slovakinja Anna Karolina Schmiedlova, in Uzbekistanka Nigina Abduraimova z Arene Mime Jaušovec v središču Ljubljane preselili na teniška igrišča pod Rožnikom.

Direktor turnirja Gregor Krušič je v ponedeljek izrazil upanje po čim hitrejši vrnitvi igralk v središče slovenske prestolnice. Krušič je ob tem dejal, da jim je zmanjkalo nekaj dni za utrjevanje igrišča, ker so priprave začeli z zamudo, v nadaljevanju turnirja pa naj bi bilo osrednje igrišče nared za teniške dvoboje.

WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana (107.360 evrov) 1. krog:

Katarzyna Kawa (Pol) - Dalila Jakupović (Slo) 6:4, 4:6, 6:4;

Zeynep Sonmez (Tur) - Oleksandra Olijnjikova (Ukr) 6:3, 6:4;

Tamara Zidanšek (Slo) - Michael Bayerlova (Češ) 6:0, 6:1;

Miriam Bianca Bulgaru (Rom) - Ashley Lahey (ZDA) 3:6, 6:3, 6:4;

Reka-Luca Jani (Mad) - Živa Falkner (Slo) 4:6, 6:2, 6:2;

Dalma Galfi (Mad/3) - Ela Nala Milić (Slo) 6:1, 4:6, 6:1;

Marina Bassols - Lola Radivojević (Srb) 1:6, 6:1, 7:6 (5).