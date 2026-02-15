De Minaur v tretjem poskusu do prvega naslova v Rotterdamu

Alex de Minaur je zmagovalec teniškega turnirja serije ATP 500 v Rotterdamu. Prvi nosilec je v finalu po uri in 16 minutah strl drugopostavljenega Felixa Auger-Aliassima s 6:3 in 6:2. Taylor Fritz in Ben Shelton se bosta borila za naslov v finalu teniškega turnirja ATP 500 v Dallasu v ZDA. Andreja Klepač je v paru s Katarzyno Piter izpadla v prvem krogu turnirja dvojic serije WTA 1000 v Dubaju.

Za 26-letnega Alexa de Minaura je bil to tretji zaporedni finale v Rotterdamu in prva lovorika, potem ko je leta 2024 izgubil proti Italijanu Janniku Sinnerju, lani pa je moral priznati premoč Špancu Carlosu Alcarazu.

Za Avstralca, ki je virtualno skočil na šesto mesto na lestvici ATP, je bil to 20. finale v karieri. Osvojil je 11. lovoriko in prvo v dvorani. Pred tem je bil nazadnje najboljši lani v Washingtonu. Petindvajsetletni Kanadčan Felix Auger-Aliassime je ostal pri devetih naslovih v karieri, osem od teh je osvojil v dvorani, enega tudi v Rotterdamu leta 2022. Skupno je zaigral v 22. finalu v karieri.

Ameriški finale v Dallasu

Ben Shelton Foto: Reuters Drugi nosilec Ben Shelton je v soboto v dveh urah in 34 minutah v nizih premagal branilca naslova Denisa Shapovalova iz Kanade in po preobratu z 2:1 zmagal v polfinalu. Shelton bo v Dallasu poskušal osvojiti četrti naslov v karieri v svojem petem finalu na turnirjih ATP, potem ko je prejšnji mesec v četrtfinalu odprtega prvenstva Avstralije izgubil proti Italijanu Janniku Sinnerju.

V prvem polfinalnem dvoboju je prvi nosilec Taylor Fritz v dveh urah in dveh minutah premagal hrvaškega teniškega igralca Marina Čilića v dveh nizih. Fritz bo nastopil v kariernem 20. finalu in prvem na domačih tleh po finalu odprtega prvenstva ZDA leta 2024. Doslej je osvojil deset naslovov na turnirjih ATP.

Andreja Klepač obstala v prvem krogu dvojic v Dubaju

Andreja Klepač Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Andreja Klepač je v paru s Poljakinjo Katarzyno Piter izpadla v prvem krogu turnirja dvojic serije WTA 1000 v Dubaju. Boljši sta bili sedmi nosilki, Čehinja Katerina Siniakova in Avstralka Storm Hunter. Čehinja in Avstralka sta bili prepričljivi in slavili s 6:2, 6:3 po vsega uri in štirih minutah.

Za 39-letno Primorko in pet let mlajšo Poljakinjo se turneja v zalivskih državah ni končala najbolje. V Dohi sta pretekli teden izpadli v drugem krogu, tokrat pa v prvem. Klepač se je na turnejo po dolgem premoru zaradi številnih poškodb in rojstva otroka vrnila januarja na odprtem prvenstvu Avstralije. Trenutno je na 340. mestu na lestvici med dvojicami, a igra z zaščitenim rankingom.

ATP 500, Rotterdam (2,4 milijona evrov):



Finale:

Alex de Minaur (Avs/1) - Felix Auger Aliassime (Kan/2) 6:3, 6:2.



ATP 500, Dallas (2,3 milijona evrov):



Polfinale

Taylor Fritz (ZDA/1) - Marin Čilić (Hrv) 7:6 (5), 7:6 (3);

Ben Shelton (ZDA/2) - Denis Shapovalov (Kan/7) 4:6, 6:4, 7:6 (4).



WTA 1000, Dubaj (3,44 milijona evrov):



1. krog:

Kimberly Birrell (Avs) - Tatjana Maria (Nem) 6:4, 3:6, 7:5;

Elise Mertens (Bel) - Marie Bouzkova (Češ) 6:2, 6:2;

Linda Noskova (Češ/10) - Ann Li (ZDA) 6:3, 5:7, 6:4;

Peyton Stearns (ZDA) - Magdalena Frech (Pol) 6:4, 6:2;

Darja Šnajder (Rus) - Maya Joint (Avs) 6:4, 6:1;

Ella Seidel (Nem) - Cristina Bucsa (Špa) 6:1, 6:4;

Leylah Fernandez (Kan) - Ljudmila Samsonova (Rus/13) 5:7, 7:5, 6:3;

Janice Tjen (Ino) - Dajana Jastremska (Ukr) 6:4, 6:1;

Barbora Krejčikova (Češ) - Anastasija Pavljučenko (Rus) 6:4, 6:4.