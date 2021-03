Španka Sara Sorribes Tormo zmagala v Guadalajari

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španka Sara Sorribes Tormo je zmagala na teniškem turnirju WTA v Guadalajari v Mehiki. V finalu je četrta nosilka za svojo prvo turnirsko zmago premagala Kanadčanko Eugenie Bouchard s 6:2 in 7:5.

Nekdanja peta igralka sveta Bouchardova je v polfinalu izločila italijansko kvalifikantko Elisabetto Cocciaretto. Sorribesova, 71. igralka z lestvice WTA, se je prvič v karieri prebila v finale turnirja WTA, v polfinalu je ugnala drugo nosilko Čehinjo Marie Bouzkovo.

Na turnirju v Mehiki z nagradnim skladom 235.000 dolarjev sta nastopili tudi dve slovenski igralki, vendar sta tako Tamara Zidanšek kot Kaja Juvan obstali že v drugem krogu.

Prvi nosilec Garin in Bagnis v finalu na turnirju v Čilu

Na teniškem turnirju ATP v Santiagu de Chile (272.700 evrov nagradnega sklada) bosta v finalu igrala Argentinec Facundo Bagnis in domačin Christian Garin. Slednji je prvi nosilec ter je v polfinalu ugnal Kolumbijca Daniela Galana s 6:4 in 6:3. V drugem, argentinskem polfinalu, pa je Bagnis presenetil osmega nosilca Federica Delbonisa s 7:5 in 6:3.

Guadalajara

- finale:

Sara Sorribes Tormo (Špa/4) - Eugenie Bouchard (Kan) 6:2, 7:5.



Santiago de Chile

- polfinale:

Christian Garin (Čil/1) - Daniel Galan (Kol) 6:4, 6:3;

Facundo Bagnis (Arg) - Federico Delbonis (Arg/8) 7:5, 6:3.