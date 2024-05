Španka je v zmeraj boljši formi, tokrat jo čaka Britanka

V ženskem delu teniškega OP Francije se nadaljujejo dvoboji prvega kroga. Na osrednje igrišče bo stopila Arina Sabalenka, zanimiv dvoboj pa se obeta med Katie Boulter in Paulo Badoso.

Arina Sabalenka, trenutno druga igralka sveta, še nima lovorike na OP Francije. Najdlje se je prebila lani do polfinala. Letos bo njena prva nasprotnica Rusinja Erika Andrejeva, starejša sestra bolj znane Mirre Andrejeve. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Katie Boulter je veliko britansko upanje v ženskem delu turnirja, vendar je naletela na težko nasprotnico, saj se bo pomerila s Paulo Badoso, nekdanjo drugo igralko sveta. Badosa je bila že v četrtfinalu Roland Garrosa in v Pariz prihaja z dobro formo, ko se je v Rimu prebila do četrtega kroga in se je dobro zoperstavila Coco Gauff.

Boulterjeva je 26. nosilka turnirja, vendar nima toliko izkušenj z igranjem na peščeni podlagi kot njena španska nasprotnica, saj bo to njen šele prvi nastop v glavnem delu turnirja. To bo tudi njun prvi dvoboj.

Zanimivi pari: Qinwen Zheng (Kit, 7) - Alize Cornet (Fra)

Erika Andrejeva (Rus) - Arina Sabalenka (Blr, 2)

Greet Minnen (Bel) - Elena Ribakina (Kaz, 4)

Magdalena French (Pol) - Daria Kasatkina (Rus, 10)

Madison Keys (ZDA, 14) - Renata Zarazua (Meh)

Victoria Azarenka (Blr, 14) - Nadia Podoroska (Arg)

Petra Martić (Hrv) - Kristina Mladenovic (Fra)

Katie Boulter (VBr, 26) - Paula Badosa (Špa)

