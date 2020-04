So olimpijske igre pod vprašajem tudi prihodnje leto?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpijske igre v Tokiu, ki so jih iz letošnjega prestavili na naslednje leto, bodo odpovedane, če se pandemija novega koronavirusa ne bo umirila in bila pod nadzorom, je povedal predsednik organizacijskega odbora Tokio 2020 Yoshiro Mori v pogovoru za japonski dnevnik Nikkan Sports.

Mori je na vprašanje, ali je možno OI prestaviti na leto 2022, če bi bilo to nujno, odločno in kratko dejal "Ne!" ter dodal: "V tem primeru bodo OI odpovedane."

Ob tem je pojasnil, da so bile OI doslej odpovedane le v času obeh svetovnih vojn, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Tudi sedaj bojujemo vojno, a z nevidnim sovražnikom. Če bomo virus uspešno zajezili in imeli zdravstvene razmere pod nadzorom, bomo gostili OI v miru naslednje poletje. Človeštvo računa na nas."

Izpolnjena morata biti dva pogoja

Japonski strokovnjak za infekcijske bolezni Kentaro Iwata je 20. aprila dejal, da bi morala biti za izvedbo iger izpolnjena dva pogoja. Prvi je nadzor nad covid-19 na Japonskem, drugi pa nadzor nad boleznijo tudi drugod po svetu, ker bodo na igre prišli športniki in gostje iz najrazličnejših držav z vsega sveta. Nekateri zdravstveni strokovnjaki menijo, da bi bile lahko OI le v primeru, če bi bilo prej odkrito in nato tudi na voljo učinkovito cepivo v zadostnih količinah.

Prestavljene OI so sedaj na programu med 23. julijem in 8. avgustom 2021, Mednarodni olimpijski komite (Mok) in japonske organizatorje pa ta čas obremenjuje tudi iskanje virov za dodatne stroške, piše STA.