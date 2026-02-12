Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
15.10

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Grega Žemlja slovenska teniška reprezentanca

Četrtek, 12. 2. 2026, 15.10

19 minut

Davisov pokal

Slovenska teniška reprezentanca septembra proti Izraelu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Davis Cup Slovenija - Turčija | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Slovenska teniška reprezentanca bo naslednji dvoboj v Davisovem pokalu igrala v drugi polovici septembra, njen tekmec pa bo Izrael, je določil žreb, ki je hkrati izbrancem kapetana Grege Žemlje četrtič zaporedoma določil vlogo gostiteljev.

Slovenija je prejšnji teden izgubila dvoboj s Turčijo v Velenju, tako da se bo med 18. in 20. septembrom potegovala za vnovičen preboj v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Slovenija in Izrael sta doslej odigrala tri dvoboje, prav vse pa so dobili Izraelci. Na zadnjih dveh 2014 v Portorožu in 2015 v Tel Avivu je bil del ekipe tudi zdajšnji selektor Žemlja.

"Žreb je bil ugoden, saj bomo spet igrali na domačem terenu, kar je v Davisovem pokalu vedno velika prednost. Izrael ima mlado reprezentanco, zato je kakršno koli napovedovanje končnega razpleta nehvaležno. Zagotovo se bomo dobro pripravili in naredili vse, da izkoristimo prednost domačega igrišča," je dejal Grega Žemlja.

Tenis Slovenija Davisov pokal Žemlja Artnak Šeško
Sportal Tudi drugi dan brez uspeha in selitev v drugo skupino
Grega Žemlja slovenska teniška reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.