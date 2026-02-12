Slovenska teniška reprezentanca septembra proti Izraelu

Slovenska teniška reprezentanca bo naslednji dvoboj v Davisovem pokalu igrala v drugi polovici septembra, njen tekmec pa bo Izrael, je določil žreb, ki je hkrati izbrancem kapetana Grege Žemlje četrtič zaporedoma določil vlogo gostiteljev.

Slovenija je prejšnji teden izgubila dvoboj s Turčijo v Velenju, tako da se bo med 18. in 20. septembrom potegovala za vnovičen preboj v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Slovenija in Izrael sta doslej odigrala tri dvoboje, prav vse pa so dobili Izraelci. Na zadnjih dveh 2014 v Portorožu in 2015 v Tel Avivu je bil del ekipe tudi zdajšnji selektor Žemlja.

"Žreb je bil ugoden, saj bomo spet igrali na domačem terenu, kar je v Davisovem pokalu vedno velika prednost. Izrael ima mlado reprezentanco, zato je kakršno koli napovedovanje končnega razpleta nehvaležno. Zagotovo se bomo dobro pripravili in naredili vse, da izkoristimo prednost domačega igrišča," je dejal Grega Žemlja.