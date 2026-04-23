Slovenkam se je v žrebu nasmehnila sreča

Slovenska ženska teniška reprezentanca je imela srečo pri žrebu tekmic v dvoboju za obstanek v svetovni skupini pokala Billie Jean King. Novembra bo gostila zasedbo Indonezije, ki je bila med možnimi nasprotnicami najnižjeuvrščena reprezentanca na računalniški lestvici.

Slovenija je bila kot 18. ekipa na svetu na žrebu sedma nosilka, Indonezija, ki se je v svetovno skupino prebila kot druga reprezentanca v azijsko-oceanijski skupini, pa je bila pred tem na 41. mestu. Po zadnjih rezultatih je napredovala za devet mest, tako da je zdaj 32.

Najboljša indonezijska tenisačica je Janice Tjen, ki na svetovni jakostni lestvici WTA zaseda 39. mesto med posameznicami in 45. v dvojicah.

"Žreb je dober in igramo doma. Ključna bo izbira podlage, saj Janice Tjen odgovarjajo predvsem hitra igrišča, zato predvidevam, da se bomo s puncami odločile za pesek," je po žrebu dejala slovenska kapetanka Maša Zec Peškirič.

"Imamo dobre možnosti za uspeh, saj njihova druga igralka ni visoko na lestvici, vendar je pokal BJK specifično tekmovanje in uvrstitve niso vse. To smo se že velikokrat naučili. Dobro se bomo pripravili, imamo super ekipo in veselimo se novega izziva," je dodala Zec Peškirič.

Slovenija si lahko z zmago proti Indoneziji priigra popravni izpit za nov naskok na zaključni turnir pokala BJK. Pred dvema tednoma v Portorožu ni izkoristila priložnosti proti oslabljeni zasedbi Španije, ki je slavila s 3:1.

Slovenija in Indonezija sta se doslej srečali le enkrat, leta 2004 v Džakarti je bilo 4:1 za domače. Za Slovenijo so igrale Tina Pisnik, Katarina Srebotnik, Tina Križan in Andreja Klepač.

Slovenija je takrat izpadla iz svetovne skupine pokala Fed. Dvoboj je bil na sporedu le tri mesece po nepozabnem obračunu Slovenije in ZDA v Portorožu, kjer so bile tudi Martina Navratilova, Venus Williams in Billie Jean King, po kateri se to tekmovanje zdaj tudi imenuje.