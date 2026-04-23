Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Ž. L., STA

Četrtek,
23. 4. 2026,
15.38

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Janice Tjen Maša Zec Peškirič Pokal Billie Jean King

Četrtek, 23. 4. 2026, 15.38

Pokal Billie Jean King

Slovenkam se je v žrebu nasmehnila sreča

Thermometer Blue 0
Maša Zec Peškirič | Slovenija bo novembra gostila reprezentanco Indonezije. | Foto Aleš Fevžer

Slovenija bo novembra gostila reprezentanco Indonezije.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ženska teniška reprezentanca je imela srečo pri žrebu tekmic v dvoboju za obstanek v svetovni skupini pokala Billie Jean King. Novembra bo gostila zasedbo Indonezije, ki je bila med možnimi nasprotnicami najnižjeuvrščena reprezentanca na računalniški lestvici.

BJK, Portrorož
Sportal Maša Zec Peškirič še vedno verjame v to ekipo

Slovenija je bila kot 18. ekipa na svetu na žrebu sedma nosilka, Indonezija, ki se je v svetovno skupino prebila kot druga reprezentanca v azijsko-oceanijski skupini, pa je bila pred tem na 41. mestu. Po zadnjih rezultatih je napredovala za devet mest, tako da je zdaj 32.

Najboljša indonezijska tenisačica je Janice Tjen, ki na svetovni jakostni lestvici WTA zaseda 39. mesto med posameznicami in 45. v dvojicah.

"Žreb je dober in igramo doma. Ključna bo izbira podlage, saj Janice Tjen odgovarjajo predvsem hitra igrišča, zato predvidevam, da se bomo s puncami odločile za pesek," je po žrebu dejala slovenska kapetanka Maša Zec Peškirič.

"Imamo dobre možnosti za uspeh, saj njihova druga igralka ni visoko na lestvici, vendar je pokal BJK specifično tekmovanje in uvrstitve niso vse. To smo se že velikokrat naučili. Dobro se bomo pripravili, imamo super ekipo in veselimo se novega izziva," je dodala Zec Peškirič.

Slovenija si lahko z zmago proti Indoneziji priigra popravni izpit za nov naskok na zaključni turnir pokala BJK. Pred dvema tednoma v Portorožu ni izkoristila priložnosti proti oslabljeni zasedbi Španije, ki je slavila s 3:1.

Slovenija in Indonezija sta se doslej srečali le enkrat, leta 2004 v Džakarti je bilo 4:1 za domače. Za Slovenijo so igrale Tina Pisnik, Katarina Srebotnik, Tina Križan in Andreja Klepač.

Slovenija je takrat izpadla iz svetovne skupine pokala Fed. Dvoboj je bil na sporedu le tri mesece po nepozabnem obračunu Slovenije in ZDA v Portorožu, kjer so bile tudi Martina Navratilova, Venus Williams in Billie Jean King, po kateri se to tekmovanje zdaj tudi imenuje.

Veronika Erjavec
Sportal Veroniki Erjavec ne more nihče nič očitati
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.