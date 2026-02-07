Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 2. 2026,
13.01

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Davisov pokal

Sobota, 7. 2. 2026, 13.01

1 ura, 2 minuti

Davisov pokal (Slovenija - Turčija)

Slovenija se seli v drugo svetovno skupino Davisovega pokala

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tenis Slovenija Davisov pokal Žemlja Artnak Šeško | Foto Teniška zveza Slovenije

Foto: Teniška zveza Slovenije

Slovenski teniški igralci so se pred dvobojem Davisovega pokala s Turčijo v Velenju postavili v vlogo rahlega favorita, toda gostje so si že po treh dvobojih zagotovili neulovljivo prednost 3:0 in napredovanje na naslednjo stopnjo tekmovanja. V igri dvojic sta turška predstavnika premagala Jeffa Filipa Planinška in Žiga Šeška s 7:6 in 6:3.

Slovenija je odigrala le eno tekmo v prvi svetovni skupini Davisovega pokala - do nje se je prebijala dve leti in pol, saj jo naslednji dvoboj septembra letos čaka v drugi svetovni skupini.

V petek sta barve Slovenije zastopala Sebastian Dominko in Bor Artnak, ki sta se tekmecema dobro upirala, a ostala brez osvojenega niza. V treh partijah v dveh dneh so bili odigrane tri podaljšane igre in vse je dobila Turčija.

Danes bo v Beli dvorani v Velenju še en dvoboj, ki ne bo odločal o ničemer, medtem ko zadnjega petega reprezentanci ne bosta odigrali.

Davisov pokal, svetovna skupina I, 1. krog:
Velenje: Slovenija - Turčija 0:3
- petek, 6. februar:
Sebastian Dominko - Mert Alkaya 5:7, 6:7 (4)
Bor Artnak - Yanki Erel 6:7 (2), 1:6
- sobota, 7. februar:
Filip Jeff Planinšek/Žiga Šeško - Yanki Erel/Ergi Kirkin 6:7 (3), 3:6
Bor Artnak - Mert Alkaya
Sebastian Dominko - Yanki Erel
Davisov pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.