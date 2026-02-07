Slovenski teniški igralci so se pred dvobojem Davisovega pokala s Turčijo v Velenju postavili v vlogo rahlega favorita, toda gostje so si že po treh dvobojih zagotovili neulovljivo prednost 3:0 in napredovanje na naslednjo stopnjo tekmovanja. V igri dvojic sta turška predstavnika premagala Jeffa Filipa Planinška in Žiga Šeška s 7:6 in 6:3.

Slovenija je odigrala le eno tekmo v prvi svetovni skupini Davisovega pokala - do nje se je prebijala dve leti in pol, saj jo naslednji dvoboj septembra letos čaka v drugi svetovni skupini.

V petek sta barve Slovenije zastopala Sebastian Dominko in Bor Artnak, ki sta se tekmecema dobro upirala, a ostala brez osvojenega niza. V treh partijah v dveh dneh so bili odigrane tri podaljšane igre in vse je dobila Turčija.

Danes bo v Beli dvorani v Velenju še en dvoboj, ki ne bo odločal o ničemer, medtem ko zadnjega petega reprezentanci ne bosta odigrali.

Davisov pokal, svetovna skupina I, 1. krog:

Velenje: Slovenija - Turčija 0:3

- petek, 6. februar:

Sebastian Dominko - Mert Alkaya 5:7, 6:7 (4)

Bor Artnak - Yanki Erel 6:7 (2), 1:6

- sobota, 7. februar:

Filip Jeff Planinšek/Žiga Šeško - Yanki Erel/Ergi Kirkin 6:7 (3), 3:6

Bor Artnak - Mert Alkaya

Sebastian Dominko - Yanki Erel