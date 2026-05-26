OP Francije Roland Garros Jannik Sinner

Torek, 26. 5. 2026, 9.00

17 ur, 12 minut

OP Francije (ATP), 3. dan

Sinnerja v prvem krogu Roland Garrosa čaka francoski pekel

Jannik Sinner | Jannik Sinner bo igral proti Francozu. | Foto Reuters

Foto: Reuters

V moškem delu teniškega OP Francije bo najbolj pestro zvečer, ko bo na osrednje igrišče stopil trenutno najbolj vroči igralec na turneji, Jannik Sinner. Na drugi strani mreže ga bo pričakal domačin, zato si lahko obetamo peklensko vzdušje.

Francoz Clement Tabur in Jannik Sinner bosta odigrala prvi medsebojni obračun, dvoma o favoritu pa ni. Francoz bo pred domačim občinstvom lovil najpomembnejšo zmago v karieri, medtem ko Italijan v Pariz prihaja kot eden glavnih favoritov za končno zmago.

Sinner je dobil zadnjih 29 tekem zapored in letos izgubil le sedem dvobojev. Zelo dobro statistiko pa ima tudi Tabur, ki na ravni turnirjev Challenger velja za zelo neugodnega igralca. Trenutno 171. igralec sveta se najbolje znajde na pesku, kjer je osvojil že devet lovorik na turnirjih nižje ravni, proti Sinnerju pa bo moral pokazati tenis svojega življenja.

Na igrišče bo stopil tudi Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je postavljen kot četrti nosilec. Njegov nasprotnik bo Nemec Daniel Altmaier. Daniil Medvedev pa se bo pomeril z Avstralcem Adamom Waltonom.

Zanimivi dvoboji:
Alexandre Muller (Fra) - Stefanos Tsitsipas (Grč)
Jannik Sinner (Ita/1) - Clément Tabur (Fra)
Adam Walton (Avs) - Daniil Medvedev (Rus/6)
Felix Auger-Aliassime (Kan/4) - Daniel Altmaier (Nem)
Marin Čilić (Hrv) - Moïse Kouamé (Fra)
Vít Kopřiva (Češ) - Corentin Moutet (Fra/30)

